Brian Ortega: Sin código de compañerismo ante el Pantera

Mucho respeto mostró Yair Rodríguez a su oponente Brian Ortega durante toda la previa al evento UFC México llevado a cabo este 24 de Febrero del 2024 en el recinto maldito para campeones mexicanos de la UFC, la Arena Ciudad de México.

► Ortega no aflojó el castigo

Sin embargo, dicen que para que la sierra corte, tiene que ir y venir, y ese respeto no fue correspondido al final de la pelea por parte de Brian Ortega quien sometió, eso sí, con maestría a «El Pantera». Desde que uno ve la manera tan técnica que Ortega utiliza para atrapar cuello y brazo de Yair, no cabía la menor duda de que era imposible que lograra salir de ese candado. Ver el rostro de «El Pantera» no rojo, sino morado por la acumulación de la sangre en su cabeza a punto de reventar, fue motivo de alerta para el referí que miraba de cerca las manos de Yair solo esperando el momento en que utilizara unas palmadas para indicar que se rendía.

Yair palmea con dos repeticiones sabiéndose sometido, pero Ortega no afloja el candado al cuello, entonces Yair palmea en repetidas ocasiones indicando que pare, sin embargo, Brian no aflojó el castigo, entonces el referí también palmea sobre la espalda de Ortega para que se detenga, y no lo hace hasta que recibe un empujón del tercero sobre la lona para hacer que se detenga.

► Para Ortega no hay compañerismo

Incluso el referí reprendió verbalmente a Brian Ortega por hacer caso omiso cuando se le estaba pidiendo que detuviera el castigo. Hasta ahí podemos darle el beneficio de la duda a Ortega, pero quedó claro que no se trató de ser reciproco con el respeto brindado por Yair Rodríguez. quien desde los careos abrazaba a su oponente en lugar de confrontarlo, incluso prefirió hacer careo con los hijos de Ortega con quienes jugueteo al respecto. Yair en todo momento hizo por incluir a Brian Ortega en la preferencia del publico evitando que lo vieran como un intruso, respetando la sangre mexicana que lleva en las venas por ascendencia mexicana, abrazando incluso Yair a Brian con la misma bandera mexicana en el careo del pesaje.

El código de compañerismo no escrito, que hace tener el mayor respeto a su oponente que acaba de perder la batalla no se vio reflejado en Brian Ortega, quien sometió, mantuvo el sometimiento, fue reprendido por ello y ni así se acercó a «El Pantera» para verificar que se encontrara bien, algo que sí hizo Yahir cuando Brian en su anterior pelea terminó con el brazo lesionado. Yair, al escuchar el lamento de su oponente, paró cualquier castigo, puso la mano en su pecho verificando como se encontraba, y luego sin festejo exagerado agradeció que el publico les reconociera con el aplauso.

► ¿Una tercera pelea?

Yair, también al someter a Josh Emmett en la disputa del Campeonato Mundial Interino de Peso Pluma UFC, cuando Josh se rindió, su reacción fue darle palabras de aliento a su oponente quien se mostraba devastado por la derrota. Ese código no escrito hace la diferencia del respeto al contrincante, pues al fin y al cabo el combate ya ha terminado a tu favor.

No sé ustedes, pero a mí me suena mucho más justa una tercera pelea entre Yair y Brian para resolver estos asuntos, pues seamos sinceros, con «El Pantera» acumulando dos derrotas consecutivas puede irse al fondo del top mas cercano al campeón, y Ortega fue muy mal tratado durante el primer round, lo que deja duda de que le sea otorgada una oportunidad a contender por el título.

Sólo queda esperar el verdadero punto de vista que importa, el de Yair Rodríguez. Yo sí quiero ver una revancha. ¿Y ustedes?