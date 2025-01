Brian Myers: «No hay otra familia como la de TNA»

A finales de 2024 confirmamos que KUSHIDA, Trent Seven, Mike Bailey, Rhino y Jade Chung no continuarían en TNA. Y, por razones económicas, estos luchadores y la anunciadora no serían los últimos en abandonar el barco.

Ante tal noticia, el actual Campeón Mundial, Nic Nemeth, adelantaba próximos fichajes: «Tenemos algunos nuevo talento por venir. Hay un par de personas que se van. Es un momento hermoso para estar al ritmo de TNA rumbo a 2025, y Genesis lo va a iniciar todo”.

En Genesis precisamente también va a expirar el contrato de la luchadora Jordynne Grace.

► La familia no se puede reemplazar

Camino al evento de pago por visión es ahora el veterano Brian Myers quien se pronuncia acerca de esos cambios que se están viendo en el vestidor de la Total Nonstop Action aportando un punto de vista diferente al de su compañero en Refin’ It Up:

«El término ‘familia’ se usa demasiado en la lucha libre, creo yo. Lo escuché durante años, pero nunca me pareció real ni auténtico. Esto sí es real. No necesito decir un nombre en particular, pero pueden hacer sus suposiciones, pero estoy bastante seguro de que un talento se va este fin de semana. Va a haber ojos tristes, algunas lágrimas. Es algo importante. Luego ves que cuando las personas se van, están llorando porque saben lo que están dejando atrás. Tal vez estén recibiendo un cheque más grande, pero ciertamente el sentimiento de camaradería que tienen es casi irreemplazable. He estado luchando durante 21 años, y esta ha sido la época más divertida. A veces es un placer ir a trabajar, trabajar con mis amigos, trabajar con personas que quiero y aprecio. Nada es fácil en TNA. Luchamos por todo, por cada pequeño reconocimiento, tenemos que luchar por él, así que lo aprecio».