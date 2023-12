Brian Myers: «Luchar en México fue una maravilla»

El pasado 26 de noviembre, Brian Myers volvió a México después de 15 años para un combate de parejas en Lucha Libre AAA Worldwide en la que unió fuerzas a Taurus contra Laredo Kid y Tommy Dreamer en el evento AAA/Impact Wrestling Ultra Clash.

Las cinco veces anteriores que había visitado tierras aztecas fueron en 2008 cuando aún trabajaba en WWE. En cuatro él y Zack Ryder (Matt Cardona) intentaron destronar a Carlito y Primo como Campeones de Parejas. En la primera enfrentaron a Batista y Finlay.

El veterano de las cuerdas que en la actualidad trabaja en IMPACT de manera prioritaria y en la escena independiente de forma ocasional estuvo hablando de ello recientemente en In The Weeds señalando que tuvo una gran experiencia luchando en México.

«Es una experiencia increíble, fue asombroso. He luchado en México muchas veces, pero siempre bajo el paraguas de la WWE. Cuando la WWE va, no cambiamos lo que hacemos, realizamos el mismo espectáculo. Esto se sintió mucho más auténtico para mí, por primera vez. Fue genial estar allí con Taurus, alguien con quien he luchado muchas veces en IMPACT, y tengo una buena relación. Laredo Kid es súper talentoso. Estar en el ring con un luchador tan famoso y legendario como Tommy Dreamer, eso fue como [beso del chef], la guinda del pastel.

«Fue una experiencia increíble, fue genial trabajar para Konnan de esa manera en AAA, una empresa que honestamente, descubrí con ‘When Worlds Collide’ a mediados de los años 90 y realmente cambió mi vida en términos de fanatismo. Fue la primera vez que vi algo fuera de la WWF y la WCW que me dejó asombrado y aún lo hace. Ese evento sigue siendo grandioso. Las reacciones de la multitud, las emociones involucradas en ese espectáculo. Búsquenlo, es genial».

