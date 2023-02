Brian Kendrick quiere decir adiós con Bryan Danielson

23 años son los que tiene la carrera de Brian Kendrick como luchador profesional y continúa en activo, aunque en 2023 todavía no ha luchado; la última vez hasta ahora fue el 13 de noviembre de 2022, cuando venció a Kody Lane en Circle 6 Full Circle. Además, maneja su propia escuela, Wrestling Pro Wrestling. Todavía no se sabe cuando va a despedirse de los encordados. No obstante, hablamos hoy de ello porque sí que sabe a quien quiere enfrentarse en su despedida: Bryan Danielson. Así lo señala en Reffin It Up With Brian Hebner.

> El retiro de Brian Kendrick

“No sé qué sería porque me gustaría que fuera lo más romántico. ¿Cuál es la historia más hermosa? Una fácil es Bryan Danielson porque comenzamos juntos. Es contra quien siempre imaginé mi último combate. ¿Podría ser contra alguien que me entrenó como (William) Regal o Shawn Michaels o el hijo de Regal [Charlie Dempsey]? ¿Tengo mi último combate elevando al hijo de mi mentor, eso es muy romántico? Ilja Dragunov es un tipo con el que me muero por luchar. Mi persona favorita para luchar es Rich Swann, así que ¿tengo algo en contra? ¿Mi chico favorito para trabajar? Quiero pensar mucho en ello, pero tendría que ser el más romántico”.

Ambos luchadores solo compartieron el encordado en dos ocasiones. La primera fue el 14 de julio de 2002 cuando unieron fuerzas en un combate de parejas contra Samoa Joe y Súper Dragón en EPIC Pain And Suffering. La segunda ue el 28 de agosto de 2009 cuando Brian Kendrick venció a Bryan Danielson en PWG Speed Of Sound. Cabe mencionarse que además de compartir profesión, los dos son muy amigos desde hace mucho tiempo.

¿Qué te parece la carrera de Brian Kendrick?