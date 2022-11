Brian Kendrick ha vuelto a WWE; trabajó en WarGames

«Hizo su regreso a WWE para trabajar en NXT e iba a tener una lucha con Harland que fue cancelada debido a problemas de viaje. Luego supimos que había solicitado la rescisión de su contrato y al poco hizo una aparición en AEW, anunciándose además que iba a enfrentar a Jon Moxley en Dynamite. No mucho después se confirmó que no lo haría al salir a la luz comentarios antisemitas que realizó hace años, por los cuales se disculpó posteriormente«. Así explicábamos en febrero Súper Luchas el extraño final de 2021 y comienzo de 2022 de Brian Kendrick.

► Brian Kendrick ha vuelto a WWE

Durante unos cuantos meses no hemos hablado del veterano luchador, aquellos comentarios realmente afectaron de manera negativa a su carrera, y no trabajó durante mucho tiempo como All Elite. No obstante, hoy volvemos a traerlo a nuestro sitio web de lucha libre profesional para confirmar que ha vuelto a WWE. De acuerdo a nuestros compañeros de Fightful Select, fue uno de los productores de Survivor Series WarGames. En concreto, estuvo produciendo junto a Jason Jordan la lucha por el Campeonato Femenil SmackDown entre Ronda Rousey y Shotzi.

Todavía no tenemos más detalles sobre si ha sido cosa de una vez o Brian Kendrick empezará nuevamente a trabajar en WWE. Por otro lado, estos fueron los productores del evento premium:

¿Qué os parece que Brian Kendrick vuelva a WWE?