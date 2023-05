Brian Kendrick considera el legado de The Briscoes

Quien escribe estas líneas siempre le ha tenido mucho cariño a Brian Kendrick porque era uno de los luchadores más divertidos de ver cuando estaba empezando a conocer la lucha libre profesional a través de la WWE a mediados de los 2000. Entonces, el ahora veterano de los encordados formaba equipo con Paul London, con quien fue Campeón Mundial de Parejas y Campeón de Parejas en la compañía cuyo videojuego SmackDown vs. Raw 2007 le hizo sentir curiosidad. Los comentaristas en España, Héctor del Mar y Fernando Costilla, les llamaban Los Vitamínicos.

> Brian Kendrick alaba a The Briscoes

Dentro de la categoría de duplas continuamos pues Brian Kendrick estuvo compartiendo sus pensamientos sobre The Briscoes, una pareja de hermanos que un servidor no descubrió hasta unos cuantos años después, dado que nunca trabajaron en el imperio McMahon –Mark Briscoe contaba no hace mucho porqué no los contrataron– y no sería hasta más adelante cuando descubriera que existían muchas otras compañías de las que disfrutar de la lucha libre, recientemente en Armbars & Sidebars.

“Al menos la tragedia solidificó una especie de infamia, no sé si esa es la palabra correcta. Ahora, ahora hay un legado, ¿verdad? Es porque la historia está hecha, ahora podemos decir: ‘Wow, qué gran historia’ y ahora será la historia de cómo estos muchachos fueron subestimados. Llegaron a tener algunos grandes combates hacia el final, lo cual es bueno, pero sí, va a ser una historia triste de lo que podría haber sido

“Ahora serán estudiados por los luchadores para siempre, y deberían haberlo sido. En lo que respecta a los luchadores en parejas, los equipos no permanecen juntos así, eso es increíble. Entonces, ahora serán reconocidos, como deberían haberlo hecho de todos modos. Pero creo que esto hace que no quepa duda de que serán considerados tipos que serán estudiados”.