Brian Cage y el tribalismo: «¡Me pone tan molesto!»

aborda el tribalismo en la lucha libre, por ejemplo, los fans que critican un producto que no ven para sentirse cool en redes sociales. Lo hace hablando de su reciente visita a TNA, donde una vez trabajó, para disfrutar de un rato con sus antiguos compañeros de vestidor.

► Brian Cage aborda el tribalismo en la lucha libre

»Dado que estamos hablando tanto de TNA, fui al show ayer. No sabía que iba a participar en Collison el sábado, porque tenía planeado ir a TNA, pero mi vuelo se retrasó. Probablemente llegué alrededor de la mitad del show. Fue aún más impresionante el sábado. Estuvo increíble.

»Fue genial ver a todos y saludarlos. La multitud estaba muy emocionada, especialmente por la lucha de Josh y Ospreay. Fue asombroso. En realidad, iba a irme al gimnasio porque era muy tarde, estaban a punto de salir y pensé, ‘Maldición, tengo que quedarme y ver esta lucha’. Me alegra haberlo hecho. Estaba tan orgulloso y emocionado por ello. Simplemente me encanta verlos y quiero verlos hacer más y más».

»Cuando la gente dice cosas como, incluso en el pasado, ‘Quiero que Ring ff Honor se vaya a la quiebra, quiero que IMPACT se vaya a la quiebra’. ¿Por qué querrías eso? Si no te gusta el producto, simplemente no lo veas.

»Cuando la gente critica el producto, como TNA por ejemplo. Es tan gracioso porque les preguntas, ‘¿Cuándo fue la última vez que viste TNA?’ y dicen, ‘Oh, no, no lo he hecho’. Entonces, ¿cómo puedes opinar sobre si es bueno o malo si no lo ves? No puedo decirte si una película que aún no ha salido es buena o mala. Me pone tan molesto. Hay tanta lucha y tan fácil acceso a ella que si no quieres verla, simplemente mira otra cosa, pero no te sientes aquí y lo demonices solo porque quieres ser genial en línea y tener tus quince minutos de fama», señala el veterano en Wilde On.