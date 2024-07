Si echamos un vistazo al IMDB del luchador de AEW y ROH Brian Cage vemos que ha tenido papeles en varias películas independientes como ‘The Bloody Man’ (2020) o ‘Memoirs of a Fighter’ (2021). Asimismo, en 2015 «The Machine» estrenó el cortometraje ‘Fall of Grayskull’ dando vida a He-Man.

He-Man y Skeletor luchan por el control de Castle Grayskull en este fan film basado en la popular caricatura y línea de juguetes de los años 80… ¡Masters of the Universe!

► Brian Cage regresa al papel de He-Man

Tirando del mismo hilo confirmamos ahora -vía Red Serial Films, productora del proyecto- que Brian Cage volverá a interpretar el personaje en la secuela, ‘Fall Of Grayskull: Rise Of The Horde‘; cabe mencionarse que tanto esta como la original son hechas por fanáticos, son los llamados fan films:

«La estrella de AEW, Brian Cage, regresa como el hombre más poderoso del universo en ‘Fall of Grayskull: Rise of the Horde’, la secuela del fan film de He-Man y She-Ra que actualmente está recaudando fondos en Kickstarter. ¡Enlace en la biografía!», dice el anuncio».

También tenemos acceso a la sinopsis de esta segunda parte:

En los créditos finales de la primera parte, insinuamos que Hordak se prepara para invadir Eternia, donde comenzará esta película. Prince Adam/He-Man tiene que lidiar con asumir el trono tras la muerte de su padre, la lucha interna por haber sido forzado a matar a Skeletor en la película anterior y tratar de proteger Eternia de este nuevo ejército invasor. Al igual que He-Man, Teela también está luchando con la pérdida de un padre y tratando de asumir su nuevo papel como guardiana de Grayskull. También conocemos a Adora, quien está contemplando la moralidad de su vida en la Horda y descubriendo su destino de convertirse en She-Ra.

¿Has visto alguna de las películas de Brian Cage?