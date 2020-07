Brian Cage nunca volverá a WWE: así explica su experiencia

En la industria de la lucha libre nunca debe decirse jamás pero él acaba de ponerlo en claro: Brian Cage nunca volverá a WWE. Y tiene una explicación. Antes de nada cabe recordarse que la ahora estrella de AEW firmó con el imperio de Vince McMahon hace unos años como un luchador en desarrollo para comenzar a entrenar en FCW, que su buena relación con Chris Kanyon, Johnny Ace o Jamie Noble lo condujo al camino para convertirse en una Superestrella. Pero la cosa no salió bien y acabó abandonando la empresa para nunca volver. Y no quiere probar suerte de nuevo.

Esto dijo el actual retador al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW a AEW Unrestricted:

"Entonces decidí ir a hablar con Ace, pero siempre estaba ocupado, siempre estaba hablando con alguien. Un día me acerqué, le ofrecí mi mano para que la estrechara y me miró con asco: '¿Eh? ¿qué estás haciendo?'. Entonces me dio la espalda y se fue .

" Durante una lucha caí sobre mi cabeza y al día siguiente tenía una conmoción cerebral . Le pregunté a Jamie Noble qué había pasado y si había hablado con Johnny Ace. Me dijo que intentaría hablar con él para ver qué iba a pasar. Nunca habló con él, pero me dijo que se pondrían en contacto conmigo, que se iban a Australia. Pensé que todo era una mierd*.

"Pensé en mirar el vaso medio lleno y me fui a entrenar. Después Ace vino a hablar conmigo y me dijo que fue un idiota. Me dijo que me iba a ofrecer un contrato. Me preguntó por ir a Florida y le dije que sí. Entonces me dijo que iba a hablar con Mark Carrano y me dio la bienvenida al equipo. Yo tenía 24 años entonces y había conseguido llegar a WWE.

"Fue una experiencia genial. Pero después de varias idas y venidas me rescindieron el contrato. Tan pronto como dejé atrás la necesidad de estar allí me vida personal y profesional fueron mucho mejores. No soy un anti WWE pero me ha ido muy bien sin ellos, así que si nunca tengo que volver allí, estaré muy feliz".