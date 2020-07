Brian Cage en AEW: una historia de demora

Brian Cage en AEW

Ningún estreno en la (breve) historia de AEW ha lucido hasta ahora tan dominante como el de Brian Cage. "The F*n Machine" fue el participante sorpresa del Casino Ladder Match de Double or Nothing el pasado mes de mayo y haciendo honor a su apodo, defenestró a todos sus rivales. Una exhibición de poder que, pese a su buena etapa dentro de Impact Wrestling, nunca se había dado a tan alta escala allí, por la que se ganó el derecho a retar a Jon Moxley.

Desde que en la antigua TNA demostrara su potencial, muchos daban por hecho que sería cuestión de tiempo para que Cage diera el salto a una promoción de más categoría, y el nacimiento de AEW sin duda llegó en el momento justo, como explica el propio gladiador bajo una reciente entrevista concedida al podcast 'AEW Unrestricted'.

«En primer lugar, estaba más entusiasmado por venir aquí antes que a cualquier otro lugar . No era el alfa y el omega, pero aquí es donde quería llegar. En segundo lugar, para romper mis límites, creía que me ayudaría estar aquí. Y lo más importante, este lugar no sólo tenía la mayor cantidad de grandes combates que quería disputar, sino los combates que nunca he tenido , y en otro lugar hubiese protagonizado muchos ya vistos. Hay muchos combates que quería disputar y que nunca he podido. Desde el punto de vista artístico, este era el lugar más divertido al que podía ir ».

Cage cerró un curioso círculo en Double or Nothing 2020, pues su primera aparición en AEW iba a darse precisamente durante la primera entrega de este PPV. Sin embargo, Impact lo evitó.

«Iban a hacer algo conmigo en el PPV de febrero [AEW Revolution] y entonces me lesioné. Me desgarré el bíceps antes de mi último día de contrato. Vi a unos cuantos doctores. Los desgarros totales no suelen tener mucha hinchazón, pero un desgarro parcial sí. Dos doctores dijeron que no necesitaba cirugía. Entonces me hice una resonancia magnética y dijeron que el desgarro era completo y que necesitaba cirugía. Estaba hecho polvo, pensando en que me rescindirían el contrato y tendría que quedarme en casa.

«Pero Tony Khan dijo que no me preocupara. "Volveremos a ti y ya lo resolveremos". Y entonces me dijo que aún así me contratarían. Que me querían como parte de su equipo, que tenían mucha fe en mí. "Haz lo que quieras, te tendremos bajo contrato y en cuanto puedas debutar, te traeremos aquí".

«Supuestamente iba a estar en Double or Nothing el año pasado, en la Battle Royal. Casi nadie supo de los planes. Pero apenas 90 minutos antes, Impact se lo olió y se enfadaron, porque yo por entonces era Campeón Mundial Impact y no iba a ganar el combate. Se enfadaron porque iba a estar en el Pre-Show y no iba a ganar».