En 2023 informamos en SÚPER LUCHAS acerca de que Brian Cage había renovado su contrato con AEW. En 2024, «The Machine» da jugosos detalles al respecto.

Lo hace mientras en la programación está colaborando con Toa Liona y Bishop Kaun; los tres forman Cage of Agony.

Cage of Agony look to demolish their competition tonight!

Watch #AEWCollision on TNT!@briancagegmsi | @ToaLiona | @thekaun pic.twitter.com/Sehkzg16Kc

— All Elite Wrestling (@AEW) June 2, 2024