Breve guía del «SmackDown Weekend» en Barcelona

Casi siete años después, WWE vuelve a España y lo hace a lo grande, celebrando este viernes 14 de marzo un episodio de SmackDown desde la Olimpic Arena de Badalona (Barcelona, España), que se emitirá en directo vía Netflix, no exento de quejas por los elevados precios de los boletos (motivo de que no se prevea un «sold out») y por ciertas ausencias de nombres que sí estarán en posteriores fechas europeas.

Pero como hemos dado cuenta en los últimos meses, la mejor noticia que nos deja este retorno es su repercusión sobre la escena local. Mañana jueves 13 de marzo, sobre la ciudad de Barcelona (a unos 11 kilómetros de Badalona), Lucha Libre Rebelión presentará la primera edición de la Copa Niño Anónimo, y el sábado 15 hará lo propio con el evento Pressing Catch. Mientras, Resist Pro Wrestling, igualmente desde la capital condal, tiene en agenda para el domingo 16 la cita RIOT: This Is Wrestling.

Y aparentemente, la respuesta del público está siendo muy positiva. Tal vez falte algo de cultura «indie» entre los seguidores de WWE, aunque aunque más allá del imposible de que todos los que acudan a SmackDown se acerquen a las veladas de Lucha Libre Rebelión o Resist, estas promotoras obtendrán una enorme visibilidad durante los próximos días simplemente por el hecho de compartir ciudad y fin de semana con la mayor compañía luchística del mundo. Espero que los medios internacionales decidan hacer cobertura.

Nosotros la haremos, y antes, a modo de previa, comparto todo lo que deben saber acerca del inminente «SmackDown Weekend».

[Jueves 13 de marzo]

(18:30, SouLivre Poblenou)

Luchas anunciadas:

👀 Queda poco más de 24 horas para la celebración de la primera edición de la Copa Niño Anónimo. 🔥 No te pierdas este evento en honor a la carrera de A-Kid con el talento más top a nivel nacional.



[Sábado 15 de marzo]

(18:00, SouLivre Poblenou)

Luchas anunciadas:

¡Main event en Lucha Libre Rebelión: Pressing Catch! 🔥 Young Guns vs. Barcelona Blacklist🔥 Sito Sánchez y Joey Torres buscan revancha ante Luke Jacobs y Ethan Allen, esta vez con el público de su lado. 📆 15 de marzo 📍 SouLivre, Poblenou 🚪 18:00



[Domingo 16 de marzo]

(18:00, Casinet d’Hostafrancs)

Luchas anunciadas:

🧡 RIOT: THIS IS WRESTLING 🧡



🎟️ ENTRADAS DESDE 5€: https://t.co/lG2mJQ8b4T



📆 16 de Marzo de 2025

🤼‍♂️ Apertura de puertas 17:30 | Inicio de show 18:00

📍 Casinet d'Hostafrancs (C/ del Rector Triadó, 53)