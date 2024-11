Bret «The Hitman» Hart aparece en ‘American Dad’

‘American Dad: Un agende de familia‘ es una serie animada que sigue la vida de Stan Smith, un agente de la CIA ultrapatriótico y algo paranoico, que intenta proteger a su familia en el suburbio de Langley Falls. La familia incluye a su esposa Francine, una ama de casa con un pasado alocado; su hija liberal Hayley; su hijo nerd Steve; un extraterrestre sarcástico llamado Roger; y un pez parlante con el cerebro de un esquiador olímpico alemán, Klaus. La serie combina humor político, sátira social y situaciones absurdas en un formato de comedia familiar.

En el episodio emitido ayer 25 de noviembre en la cadena TBS -la sinopsis del mismo es la siguiente: Es la gran reapertura del antiguo paseo marítimo de Langley Falls, y nadie está más entusiasmado que los Smith- aparece el miembro del Salón de la Fama de WWE Bret «The Hitman» Hart:

«Aquí tienes un adelanto de mi episodio en el capítulo de esta noche de #AmericanDad. ¡Mírame salvar a los Smith y a todo Langley Falls esta noche en TBS a las 10 p. m.! #AmericanDad @AmericanDadTBS @AmericanDad».

Here’s a sneak peek of my episode on tonight’s #AmericanDad episode. Watch me save The Smiths and all of Langley Falls on TBS @ 10pm!

#AmericanDad @AmericanDadTBS @AmericanDad pic.twitter.com/eTIJitRlbV

— Bret Hart (@BretHart) November 25, 2024