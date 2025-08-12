Bret Hart: «WWE no me valora»

La legenda Bret «The Hitman» Hart revela que vivió una situación desafortunada con la WWE recientemente donde sintió que no lo aprecian en absoluto.

► ¿WWE no valora a Bret Hart?

Según contó en la Vaughan Con, el veterano visitó el último evento premium, SummerSlam, después de que lo invitaran:

«Fui a SummerSlam. Me invitaron este año para WWE y me dijeron que querían que estuviera entre el público, pero cuando llegué me dijeron que no tenían asientos para mí. Pero noté que Kevin Nash sí tenía asiento. Así que me di cuenta, finalmente, de que no me valoran del todo. Incluso después del fallecimiento de Hulk, no hay aprecio por nada de lo que hice. Solo quedan tres luchadores vivos que fueron estelares en las primeras diez WrestleManias. Sgt. Slaughter es uno, el Hombre del Millón de Dólares es el otro. Yo no planeo irme a ningún lado por lo menos en los próximos 30 años.»

