Bret Hart: «Vince McMahon, que arda en el infierno»

El legendario Miembro del Salón de la Fama WWE, Bret Hart, recordó recientemente en una entrevista con The Attitude Era Podcast, el puñetazo que le dio a Vince McMahon en su vestidor luego de haber sido víctima de La Traición de Montreal, en donde en Survivor Series de 1997, Bret Hart «perdió» el Campeonato WWF ante Shawn Michaels sin haberse rendido, en una de las tantas tácticas sucias de McMahon, en este caso, para evitar que Hart se fuera a WCW con el título mundial de la hoy WWE. Estas fueron sus palabras:

► Bret Hart habla con dureza de Vince McMahon

«El Montreal Screwjob y todas las mentiras y cosas que me hicieron. Tengo mucho respeto por lo que hice. Si estuvieras en mis zapatos, después de todo lo que hice por ellos, para que hicieran lo que me hicieron. Siempre escucho esta basura, como cuando escuché a Undertaker decir: ‘tenían que hacer lo que iban a hacer.

No había otra opción.’ Mentira. Me quedaban seis semanas más de contrato. Había un millón de cosas que se podrían haber hecho. Fue un caso de mentirosos, tramposos, traidores y tipos que hicieron que ese momento sucediera. Shawn, Triple H, Vince McMahon. Ojalá los hubiera noqueado a todos. No tengo arrepentimientos. Fue la mejor cosa que he hecho en mi vida.

«Solo diré esto. Jimmy Snuka se me acercó unos tres años después del ‘Montreal Screwjob’. Se acercó y me estrechó la mano. Me dijo: ‘Quiero estrechar la mano del hombre que noqueó a Vince McMahon. Todos hablaban de hacerlo.’ Mintió y traicionó a tantos tipos. Todos hablaban de hacerlo, pero el único que lo hizo fuiste tú.’ Por eso me estrechó la mano. Creo que eso dice más sobre mi verdadera personalidad. Nunca fui un tipo impulsivo o alguien que actuara sin pensar y golpeara a todo el que quisiera. Si estuvieras en mis zapatos ese día, Vince me estaba desafiando.

«Quería confrontarme y que yo retrocediera y tomara el camino alto. Fue una apuesta que hizo y pensó que iba a intentar meterse en una pequeña pelea conmigo. Quería que nos separaran. Que todos nos separaran y él pudiera actuar como si me hubiera plantado cara. En esos segundos fugaces en los que tuve que pensar, ‘No puedo creer que Vince McMahon realmente vaya a confrontarme.’ No lo ataqué de inmediato. En realidad, nos acercamos el uno al otro y nos agarramos como en un combate de lucha libre. Luego lo noqueé con un solo golpe y fue el mejor golpe que he lanzado en mi vida. Un uppercut absolutamente hermoso. Lo levanté como un pie del suelo, me rompí la mano. Fue el golpe más dulce que he dado. No cambiaría nada de eso. Vince McMahon puede pudrirse en el infierno».