«The World’s Most Dangerous Man» Ken Shamrock abandonó la WWE en 1999 por varios motivos, entre los cuales podemos mencionar la Traición de Montreal pues Bret Hart fue quien lo introdujo en la lucha libre profesional, o su no intención de luchar con «The 9th Wonder of the World» Chyna.

► ¿HHH y HBK contra Ken Shamrock?

Según lo que apunta «The Hitman» en 1 Of A Kind, la noticia de su salida debió de poner contentos tanto a Triple H como a Shawn Michaels pues ellos mismos, y no debemos tomar esto como más que una suposición, habrían querido que el también ex peleador de MMA se fuera de la compañía.

«Cuando lo conocí (a Ken Shamrock), me dijo: ‘Me rompí la muñeca y tengo que dejar que se cure para poder volver,’ y añadió, ‘No puedo regresar hasta que mi muñeca sane,’ y yo le dije: ‘¿Por qué no haces lucha libre profesional en Nueva York mientras tu muñeca se cura? Vamos a ganar algo de dinero.’ Y lo siguiente que sé, él dice: ‘Está bien, estoy dentro,’ y luego hablé con Vince (McMahon) al respecto, Vince lo contrató y es gracioso porque cuando lo firmaron, Triple H y Shawn (Michaels) intentaron que lo despidieran.

Embed from Getty Images

Sin ninguna razón, simplemente no les gustaba. Recuerdo que Vince me llamó a su oficina y me dijo: ‘Estoy pensando en dejar ir a Shamrock,’ y yo le pregunté: ‘¿Por qué?’ Él respondió: ‘Algunos de los chicos piensan que es muy rígido’ y cosas así, pero realmente no tenía una razón clara.

Me dijo: ‘¿Qué piensas? Dame tu opinión honesta.’ Y yo le dije: ‘Yo lo mantendría. Lo está haciendo bien, lo está haciendo genial.’ Y como dos semanas después, o un par de semanas más tarde, estaba arbitrando mi combate con Steve Austin, y lo mantuvieron, y luego tuvo toda su carrera allí.»

Embed from Getty Images