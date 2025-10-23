Bret Hart: «También hubiera golpeado a Triple H»

«Noquear a Vince McMahon fue lo mejor que hice en mi vida», revelaba hace unos meses Bret Hart recordando la «Traición de Montreal» que protagonizó en WWE. Más recientemente, el legendario ex-luchador también de WCW desvela que de igual manera hubiera golpeado a Triple H de haber estado el actual director de contenido presente.

► Bret Hart sobre Triple H

“No sé realmente dónde estoy con Triple H. Trato de seguir adelante. Siempre digo que es como cargar una gran bolsa de piedras con tus rencores: si puedes soltarla, te sientes mejor mental y emocionalmente.

Pero siendo honesto, nunca lo valoré mucho. Probablemente me arrepienta de decir esto, porque no me ayuda en nada… pero nunca pensé que fuera bueno. Todo lo que hizo o consiguió fue porque él mismo lo escribió o planeó. Me gustaría haber podido hacer eso en 1992: decir ‘voy a ser campeón 50 veces y ganar todos los títulos’. Triple H, para mí, es un farsante. Nunca se lo ganó. Nunca lo mereció. Simplemente se casó con la hija del jefe. Y creo que solo lo hizo porque se convirtió en el tipo de confianza de Vince, especialmente después de lo que pasó en Montreal.

Ojalá hubiera estado en el vestidor cuando golpeé a Vince. No tengo duda de que habría recibido el mismo golpe. Y honestamente, me hubiera gustado. Tal vez así nunca se habría casado con Stephanie.

En 1997 Triple H era un tipo despreciable. Tenía muy poco respeto por él.

Calgary is and always will be Hart Country. Thanks for stopping by #WWERaw, @BretHart. pic.twitter.com/UsxUJCk4rm — Triple H (@TripleH) September 10, 2024

Nunca vi una lucha suya que me pareciera grandiosa. Nunca tuve interés en enfrentarlo. Con la mayoría de los luchadores pensaba en qué podría crear con ellos. Con Triple H… nada. Solo sería un combate más. Lo enfrenté un par de veces, y siempre quería ganarme. En una ocasión en Alemania, cuando él ya estaba en el comité creativo, planearon que me derrotara en el medio del ring. Alemania era uno de mis mercados más fuertes. Le pregunté a Vince: ‘¿Por qué me harías perder aquí contra un tipo que no es popular, justo antes de WrestleMania contra Steve Austin?’ Vince se dio cuenta de que tenía razón y cambió el plan. Pude ver la cara blanca de Triple H, como si se le hubiera derrumbado todo porque no pudo vencerme. Ese episodio me mostró exactamente el tipo de persona que era.

La tensión con Shawn y Triple H fue enorme en los meses antes del Survivor Series del 97. Había tanta rabia acumulada… y realmente creo que Triple H estaba detrás de muchas de las maniobras sucias. Fue parte activa de la traición. Me hubiera gustado que estuviera allí cuando ocurrió todo. Tal vez hoy no estaría tan cómodo hablando de ello.

Siempre fui profesional. Jamás me negué a perder contra nadie en mi carrera. Siempre hice lo que el jefe pedía. Nunca fui un problema, nunca sabotée a nadie, nunca hice juegos sucios como Shawn o Triple H. Ellos planearon humillarme y echarme. Y todo eso después de darles 14 años de mi vida, de trabajar lesionado, de no faltar jamás a una función. Solo falté a una en toda mi carrera. Vince incluso me lo reconoció. Pero la lealtad para Vince no significa nada. Y para Triple H, menos. Él nunca respetó nada de lo que hice. Solo tomaba, tomaba y tomaba, sin devolver nada.

No creo que haya sido un luchador horrible, pero tampoco memorable. Díganme una lucha suya que uno diga: ‘tienes que verla’. Yo no conozco ninguna. Nunca salí del ring pensando: ‘quiero volver a luchar con ese tipo’. Con Steve Austin sí. Con Shawn, incluso con todo lo que pasó, me hubiera encantado tener otra lucha. Pero con Triple H, jamás tuve ese sentimiento.”