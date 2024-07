Bret Hart vs. Owen Hart dentro de una jaula de acero luchando por el Campeonato WWF en SummerSlam 1994 fue el segundo combate de la historia de la compañía hoy conocida como WWE al que Dave Meltzer otorgó cinco estrellas. El primero había sido Razor Ramon vs. Shawn Michaels en un choque de escaleras por el Campeonato Intercontinental en WrestleMania X. Además, la rivalidad de los hermanos fue nombrada como la «Rivalidad del Año» por la revista Pro Wrestling Illustrated.

► Bret Hart vs. Owen Hart en SummerSlam 1994

La historia nació cuando Owen traicionó a Bret después de que ambos perdieran ante The Quebecers en un enfrentamiento por el Campeonato Mundial de Parejas en Royal Rumble ese mismo año. Meses después, en el mencionado WrestleMania X, «The Hitman» perdió con «The Rocket», pero en el mismo evento venció a Yokozuna para convertirse en el nuevo Campeón WWF. Luego, Owen ganaría el torneo King of the Ring para luchar por el título contra Bret en SummerSlam.

«Nunca quisimos tener una lucha en jaula. La verdad es que me habría gustado tener una lucha de escaleras contra Owen. No pudimos hacerlo porque Shawn Michaels ya había usado esa idea en WrestleMania [contra Scott Hall]. No quería tener ese tipo de lucha con Owen. Éramos dos hermanos enfrentándose, pero no queríamos parecer que nos mataríamos para ganar. No fuimos por la ruta de la sangre, pero casi todos los grandes combates en jaula tienen sangre.

«Como lo describí en mi libro, un combate en jaula sin sangre es como un sundae de chocolate sin salsa de chocolate, pero Owen y yo nunca quisimos la imagen de nosotros sangrando el uno sobre el otro, así que fuimos sin sangre. Contamos la historia de los luchadores. Queríamos contar la tensión de entrar y salir de la jaula, y estábamos orgullosos de la lucha. Pensé que era una historia hermosa«.

Owen provocaría que Bret perdiera el Campeonato WWF ante Bob Backlund en Survivor Series 1994 y los hermanos continuarían compartiendo el cuadrilátero, entre muchas otras historias que estuvieron contando cada uno, hasta 1997, cuando, en su último combate juntos, se unieron a The British Bulldog contra The Undertaker, Steve Austin y Dude Love en Raw. Para entonces ya habían dejado atra´s sus problemas y volvían a tener una buena relación.

