Bret Hart perdona, pero no olvida a Goldberg

Perdonar y olvidar no son sinónimos y para la muestra un botón: es de dominio público saber que Bret Hart perdonó pero no olvidó lo que Goldberg le hizo.

Recordemos que Hart salió de manera polémica de la por ese entonces WWF en 1997. Sería fichado por la competencia: WCW. Llegaría la edición de 1999 de Starrcade y una patada de Goldberg sentenciaría el final de la carrera del canadiense.

Volviendo a la patada de la discordia, sería ésta la que provocaría una conmoción cerebral en Hart, que avanzaría a un síndrome postconmocional que le obligaría a retirarse en contra de su voluntad de la lucha libre profesional.

En definitiva fue forzado a retirarse a los 42 años. Actualmente con 66 años, ha pasado al menos dos décadas y Goldberg apenas y piensa en el retiro.

No está demás aclarar que Goldberg ha manifestado públicamente que se arrepiente de lo sucedido.

► Bret Hart perdona pero no olvida

Es por ello que Konnan en su pódcast Keepin It 100, decidió hablar sobre la incursión de Hart en WCW y su odio a Goldberg.

Disco Inferno, el coanfitrión del pódcast le preguntó a Konnan por su experiencia luchando ante Goldberg—su lucha fue parte de la racha invicta de 173 victorias consecutivas—.

»¿Cómo podría? El combate duró treinta segundos… ¿Recuerdas?, nunca me lastimó. Pero era un poco torpe porque era nuevo y no había sido entrenado realmente, y tenía una gran aura, y ellos [WCW] iban a aprovecharse de eso, al igual que cuando comencé».

Aquí aprovechó para aconsejar al Hitman de que no se dejara consumir por el odio.

»Entonces, un tipo está enojado porque no puede hacer lo que ama, obviamente me refiero a la lucha libre, y el tipo que nunca fue entrenado y probablemente no amaba la lucha libre, fue el que lo sacó de circulación. Pero sí, claro, debes dejarlo ir, porque te consumirá el odio.»