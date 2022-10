Bret Hart: «Jerry Lawler es el mayor villano de la historia»

El pasado 14 de octubre de 2022, WWE lanzó a través de su plataforma de streaming WWE Network, hoy en Peacock, un nuevo episodio de uno de sus programas televisivos originales más exitosos, como lo es Table for 3, y esta vez, estuvieron tres grandes figuras conversando entre sí en el episodio titulado New Generation Gathering.

«The Big Red Machine» Kane, Jerry «The King» Lawler y Bret «The Hitman» Hart fueron quienes aparecieron en dicho episodio y hablaron acerca de la Era Nueva Generación de WWE, la cual comenzó entre principios y medidados de la década de 1990, y terminó con la introducción de la Attitude Era.

► Bret Hart da un gran elogio a Jerry «The King» Lawler

En medio de esta charla, Lawler recibió un gran elogio de parte de quien para muchos es el luchador con más nivel técnico dentro del ring de la historia. Esto fue lo que dijo el canadiense al recordar aquella lucha de King of the Ring 1995, en donde Hart le ganó a Lawler en una lucha de Kiss My Foot Match:

«Jerry Lawler era un gran rudo. Tan pronto como salimos al ring, ya era odiado y abucheado en gran medida por todos los fans. Estaba tan rojo como la leña quemándose. Diré esto, y lo he dicho antes ya: nunca vi a nadie siendo tan buen villano como tú. Fuiste un maestro, Jerry. Jerry Lawler es el mayor villano de la historia».

Por su parte, Lawler dijo que consideraba la rivalidad que tuvo con Hart en WWF como la rivalidad más grande de su carrera. Estos tres hombres son Miembros del Salón de la Fama WWE. Hart fue inducido en 2006. Lawler fue inducido en 2007 y Kane fue inducido en 2021.

Kane estuvo en esta mesa, porque para quienes no lo saben, Lawler estuvo acompañado del dentista malvado Isaac Yankem DDS en parte de esta rivalidad con Hart. Y La primera lucha de Kane en WWE fue con este personaje, siendo derrotado por Hart por descalificación en el evento premium SummerSlam 1995 de WWF.