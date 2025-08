El legendario Bret Hart se despachó en contra de otro de los luchadores que tanto odia, como lo es Hulk Hogan, quien falleció recientemente. Y es que, pese a que trabajaron durante años en WWE y WCW, la realidad es que no pasaron de ser compañeros de trabajo, nunca pudieron ser buenos amigos.

Hart fue entrevistado recientemente en el video podcast The Masked Man Show, y allí contó con lujos de detalles las razones de su animadversión por el Hulkster y sin tapujos se despachó fuertemente contra Hulk y lo insultó. Aquí están sus duras palabras:

► Bret Hart insultó feamente al fallecido Hulk Hogan

«Jamás se puede negar lo que hizo Hulk Hogan. Su huella en el negocio de la lucha libre siempre será enorme, quizá tan grande como puede llegar a ser. Cuando Hulk Hogan se fue de WWF en 1992 y no estuvo en SummerSlam 92 —fue en WrestleMania 8 cuando luché contra Roddy Piper—, Piper fue uno de los pocos que se acercó y me levantó a su nivel. ‘Quiero luchar contra Bret Hart porque quiero hacerlo grande’.

«Roddy Piper me hizo y contribuyó con la siguiente generación. Hubo muchos luchadores que no hicieron eso. Hulk Hogan nunca lo hizo por nadie, jamás ayudó a levantar a otro. Jake Roberts nunca hizo nada por nadie más, solo por Jake Roberts. Veo a Jake Roberts y a Hulk Hogan como solo dos tipos.

«Hulk Hogan, cuando llegué a WWF en 1984, tenía un buffet de tipos rudos como Piper, Paul Orndorff, Bob Orton, Kamala, Killer Khan, King Kong Bundy. Era como una caja de dulces. Tenía una alineación de villanos impresionante con los que trabajar, los mejores villanos del negocio, y todos hicieron grande a Hulk Hogan. Lo mismo con Jake Roberts, Ricky Steamboat y Macho Man.

«Nunca perdían, siempre les levantaban la mano. Llega 1992 y me iban a dar ese gran impulso. No había nadie ahí y nadie quedaba. No tenía con quién trabajar cuando gané el campeonato, realmente. Ningún monstruo, al menos. Eso es lo que siempre pienso. En 1992, el ascensor estaba cayendo al fondo. Todo se hundía rápidamente. Estaban en problemas.

«Hogan se había ido y estaba el escándalo de los esteroides, aunque él decía que nunca los tomó. Todo eso le hizo daño al negocio. El show de Hulk ya estaba empezando a cansar en ese momento. No sé cómo fui el elegido. Nunca tuve voz ni voto. Cuando supe que sería campeón mundial, fui el primero en enterarme y fue un shock. No lo esperaba, pero lo agradecí. Siempre sentí que las cosas estaban cayendo tan mal que Vince tenía que idear algo. ‘Pónselo a él’.

«Yo era una apuesta segura. No era alguien que fuera a ser detenido por llevar un par de onzas de cocaína en la maleta como Jake Roberts, tal vez. No era alguien que fuera a fallar un control antidopaje. Era una apuesta segura. Por eso Vince me eligió como campeón. ‘Necesito a alguien que no vaya a echar todo a perder ni meterse en escándalos. No puedo soportar más escándalos. Pónselo a Bret Hart’.

«Así que me lo pusieron a mí. No lo esperaba, pero di el paso adelante. Siempre pensé que el día que gané el campeonato, Hulk Hogan vendría a darme una palmada en la espalda y decirme lo feliz que estaba de que yo fuera el elegido para sacar la espada de la piedra por él. Lamentablemente, no fue así. En el segundo en que gané el campeonato, yo era el enemigo.

«Tenía lo que él quería, y nunca volvimos a ser amigos. Eso no tuvo nada que ver conmigo. Siempre fui honesto. Hulk era como un niño en la primaria. Algunos niños son farsantes que solo dicen mentiras. Típicos farsantes. A veces, hay que poner en su lugar a esos niños. Creo que Hulk Hogan era un farsante.

«Hogan trabajó para sabotear mi carrera cuando ambos estábamos en World Championship Wrestling (WCW) a finales de los 90. Siempre me pregunto por qué era un obstáculo tan grande para mí, por qué no quiso hacer nada por mí. Y se aseguró, y esto lo sé como un hecho, se aseguró de que, cuando estuve en WCW, no hicieran nada conmigo.

«Era como: ‘No hagan nada con él. Déjenlo ahí, que se quede en la banca’… WCW me llevaba en primera clase, pasaje de avión en primera clase, alquiler de carro en primera clase, hotel de primera clase, todo de primera. Y cuando llegaba al edificio, me decían que estaba fuera del show y simplemente volaba de regreso a casa.

«¿Cómo describiría la personalidad de Hogan? Cuando era niño e iba a la escuela, en primaria, siempre había un par de niños que eran farsantes, que solo decían mentiras. Clásicos… simplemente eran así. Creo que Hulk Hogan era un farsante.

«Hubo una historia sobre un comentario que hizo Hogan sobre mí, que creo que resume perfectamente nuestra dinámica y su nivel de autoestima. Era Hulk Hogan hablando sobre mí… y dijo: ‘El problema con Bret Hart es… que realmente cree que fue el mejor luchador de todos los tiempos’. Y, bueno, no discuto eso».