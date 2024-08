El siempre controvertido «The Original Bro» Matt Riddle recuerda la ocasión en que quiso hablar con el icónico Bret «The Hitman» Hart en un catering en WWE. El hoy agente libre a quien se le puede ver principalmente en MLW tuvo a lo largo de los años problemas con algunos grandes nombres de la historia del pro wrestling, como Brock Lesnar o Goldberg, la cual fue una de las polémicas que empañaron sus tiempos en la compañía, que podrían haber sido mucho mejores, pero acabaron terminando en septiembre de 2023.

► Bret Hart ignoró a Matt Riddle

«Entonces, estoy en el catering. Lo estoy disfrutando, y consigo una mesa con Bret Hart, y pienso, oh, esto es genial. No voy a ser un gran vendedor, pero voy a hacerle un par de preguntas al Hitman. Bret ni siquiera me respondía a mí ni a mi amigo Damien Priest en ese momento, porque estábamos sentados junto a unas chicas bastante atractivas, y le pregunté sobre su estilo de lucha, esto, aquello, y otras cosas, cuántos años, ya sabes. No me hizo ni una pregunta a mí ni a Priest, no hablamos. No sé si él sigue sin poder dejar ir todo este asunto con Goldberg. Goldberg ha salido y ha dicho que no fue intencional. Nunca lo habría hecho. Bueno, no es una cuestión de intenciones. Honestamente, creo que esa es una de las fallas de Bret, ¿sabes? Porque, sinceramente, yo puedo guardar rencor contra mucha gente. Especialmente, ya sabes, la gente que es una mierda. Las cosas que la gente ha dicho sobre mí, que son mentiras y todo lo demás. Yo solo… ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Quejarme? ¿Subirme a mi caja de jabón y predicar sobre eso? No me importa. La crema siempre sube a la cima. Seguiré trabajando duro y haciendo lo correcto.»

