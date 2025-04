Bret Hart habla de Vince McMahon y Hulk Hogan

No vamos a entrar nuevamente en la controvertida relación entre los dos miembros del Salón de la Fama de la WWE pero, como hiciera poco antes Bill Goldberg, Bret «The Hitman» Hart visitó recientemente The Ariel Helwani Show with Ariel Helwani.

Uno de los temas que trató el veterano con el popular entrevistador fue si alguna vez pensó que Vince McMahon no sería el mandamás de la compañía donde él mismo tocó el cielo de la lucha libre profesional:

«No.»

Siento que, por muy grandioso que fuera en términos de ideas e imaginación… en muchos aspectos, no hay nadie como él. Pero, al mismo tiempo, creo que manejó las cosas de una manera turbia. No le importaba necesariamente el arte en sí. Siempre pensé en lo que me hizo a mí. Me gusta pensar que fui su mejor artista y, al final, solo fui otro más [hace un gesto de sacudirse las manos] ‘deshazte de él, ya terminó.’

Por toda la grandeza que Vince trajo a la lucha libre, también trajo consigo mucha negatividad y una mentalidad corrupta. Es difícil de explicar, pero ahora hay un poco más de integridad, y los luchadores que están siendo impulsados lo son por su talento, no solo porque eran los favoritos de Vince.»