¿Bret Hart es un llorón? Kevin Nash contesta

«Big Daddy Cool» Kevin Nash habla con franqueza de si, como algunos, considera que Bret «The Hitman» Hart, con quien tuvo notorios problemas, es un llorón. Vamos a contextualizar con dos viejas historias. Una la tratábamos por enésima vez unas horas atrás en SÚPER LUCHAS cuando el oriundo de Canadá decía: «Goldberg y Booker T parecían querer matarme». Para la otra tenemos que remontarnos unos cuantos años en el pasado para recordar que supuestamente Hart iba a ser el líder de The Kliq y cuando espetó: «Kevin Nash puede irse al infierno».

WWF Title Match Champion Diesel

vs

Challenger Bret Hart WWF Royal Rumble

January 22, 1995 pic.twitter.com/TlLxys5eTQ — GrappleClips (@GrappleClips) June 10, 2024

► ¿Bret Hart es un llorón?

«Bret Hart parece un quejica. Bret fue fácilmente uno de los… No voy a entrar en el Monte Rushmore, pero definitivamente uno de los 10 mejores en hacerlo. Es como si su carrera se hubiera cortado de golpe. Podría haber regresado en 2002 a la WWE y tenido una gran carrera. No había terminado de ninguna manera. Le costó mucho dinero, y digo, Bill dijo que lo siente, pero… Bret puede tener la opinión que quiera. Es la gente que no lo ha hecho la que dice, ‘supéralo.’ Es como, está bien, eres mi compañero de celda, y durante los ocho años que estás en prisión conmigo, te jodo completamente, te golpeo, te pateo. ¿Sabes qué? Cuando salgas de ahí, solo tienes superarlo. Todos los que tienen un problema con eso son personas que no lo hicieron. No lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? Gané un montón de dinero. Pensé que ese era mi trabajo», comenta Nash en su pódcast, Kliq This.

WWF Title Match Champion Bret Hart

vs

Challenger WWF Intercontinental Champion Diesel WWF King Of The Ring

June 19, 1994 pic.twitter.com/bnESakv95m — GrappleClips (@GrappleClips) May 13, 2024

Kevin Nash y Bret Hart se enfrentaron en el ring en 42 ocasiones entre WWE y WCW. La primera vez fue en una campal en un evento no televisado el 17 de enero de 1994 que fue ganada por Owen Hart. Entonces Nash era conocido como Diesel. La última vez fue el 10 de enero del 2000. Lucharon en WCW Monday NITRO por el Campeonato Mundial de Peso Completo WCW en un combate que quedó sin resultado, reteniendo entonces Hart el título, o enSurvivor Series 1995 por el Campeoanto Mundial de Peso Completo WWE, donde «The Hitman» resultó vencedor.

¿Qué opinas de las palabas de Kevin Nash?

WCW Title Match Champion Bret Hart

vs

Challenger Kevin Nash WCW Nitro

January 10, 2000 *Bret’s last televised match before his forced retirement pic.twitter.com/0HXDF2xhPI — GrappleClips (@GrappleClips) July 10, 2024