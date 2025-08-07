Bret Hart: «El estilo de Gunther es mierda»

La leyenda de la lucha libre profesional, Bret Hart, sorprendió a todos con sus más recientes declaraciones. No fueron en contra de Triple H, Vince McMahon o Goldberg. Fue en contra de Gunther, uno de los luchadores actuales que los fans más quieren en WWE.

Bret Hart fue entrevistado en el video podcast The Masked Man Show, y allí reveló que le dijo en la cara a Gunther que sus machetazos o raquetazos al pecho y su estilo de luchar en general, eran una mierda y que su estilo era lucha perezosa de mierda. Estas fueron sus sorpresivas declaraciones:

► Bret Hart sorprende al atacar a Gunther por su estilo luchístico

«No quiero sonar como si me estuviera echando flores todo el tiempo, pero la mejor lucha libre tiene que aparentar ser real. O sea, eso es lo que yo hacía. Trataba de hacerla lo más real posible.

«Todo lo contrario a ese tal Gunther —odio a los luchadores que se golpean en serio a propósito—. Odio cuando estás allá afuera recibiendo una paliza y te están lastimando de verdad, esos machetazos al pecho se ven pésimos, se ven como una mierda.

«Suenan duro, como una gran palmada. Pero, duelen —no se supone que sea real—. O sea, no se supone que de verdad me despierte al día siguiente con el pecho adolorido. Así que no respeto a los tipos que se golpean en serio todo el tiempo.

«Para mí eso es simplemente lucha libre floja, de mierda, y sin compromiso, cuando tipos como Gunther hacen eso, y se lo he dicho en la cara, es una mierda. Cuando de verdad estás hiriendo a alguien, eres un profesional irresponsable. Y yo luché con muchos tipos, nunca lastimé a nadie».