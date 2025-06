Bret Hart condena a Vince McMahon: «Imperdonable»

El expropietario de la WWE Vince McMahon está siendo juzgado después de haber sido demandado por la exempleada Janel Grant por abuso y tráfico sexual. En realidad, el caso federal que está en proceso es más complejo. La novedad más reciente fue que John Laurinaitis cooperará contra su exjefe después de haber alzcanzado un acuerdo.

A medida que pasa el tiempo no dejan de sucederse las declaraciones personas que están o estuvieron más o menos lejos de McMahon. Por ejemplo, recientemente John Cena abordaba las críticas por mantener su apoyo hacia él. En esta ocasión, quien habla, de nuevo, es el legendario Bret «The Hitman» Hart. Esto dice en el pódcast The Rise Guys:

“Todo lo que pasó con John Laurinaitis y las cosas que le estaban haciendo a esa pobre chica… una vergüenza para todos ellos. Eso es simplemente terrible. He tenido muchos altibajos con Vince McMahon, y en muchos sentidos le tengo mucho respeto, pero al mismo tiempo, considero que lo que ocurrió allí es imperdonable y no hay lugar para eso. Creo que Vince McMahon se convirtió en un depredador y usó la lucha libre como telón de fondo para toda su maldad. Esto me dice que tener demasiado dinero puede convertirte en una mala persona.”