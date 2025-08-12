La carrera de Bret Hart cambió… ¡en una ducha!

Unos cuantos años atrás, Konnan contaba que fue él quien le enseñó a Bret Hart a usar su famosa llave Sharpshooter:

«Cuando estaba trabajando en los combates no televisados como Max Moon en WWE, Bret Hart quería tener un nuevo remate y me preguntó: ‘¿Alguien conoce el que hace Riki Choshu?’ . Por aquel entonces yo era un fanático de la lucha libre profesional japonesa así que le respondí: ‘¿Cuál?’. Entonces me dijo: ‘El que hace Sting’. Yo simplemente se lo mostré y eso fue todo . A partir de entonces comenzó a utilizarlo y el resto es historia».

Ahora –en realidad, ya lo había hecho mucho antes de las palabras del creativo de Lucha Libre AAA– «The Hitman» lo recuerda también mientras habla en Ringer Wrestling:

«Vince McMahon dijo: ‘Queremos que uses el scorpion deathlock’. ‘Está bien’. ‘¿Sabes cómo aplicarlo?’ ‘No’. Siempre digo que lo aprendí en el sótano de mi padre, pero no es cierto. Lo aprendí en Japón. Me lo aplicaron unas cuantas veces, pero yo nunca había puesto un sharpshooter. También estaba el tema de que Vince decía: ‘Tenemos que llamarlo de otra manera’. No lo íbamos a llamar scorpion. Probamos con varios nombres y creo que yo propuse sharpshooter. Vince dijo: ‘Ese es el indicado’. Le respondí: ‘No sé cómo aplicarlo, pero buscaré a alguien que sepa y me lo muestre’.

Me pasé caminando por todo el vestuario preguntando a los chicos: ‘¿Sabes cómo poner el scorpion deathlock?’. No te sorprenderá saber que nadie sabía cómo hacerlo. Finalmente fue Konnan quien dijo: ‘Yo sé exactamente cómo aplicarlo’. Nos fuimos a la ducha. Me habría encantado hacerlo sobre una alfombra, pero el único lugar con espacio suficiente era la ducha. Lo puse, salí, lo apliqué en el ring, y eso fue todo.»