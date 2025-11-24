Bret Hart: «Brock Lesnar es profesional, Goldberg no»

El 19 de diciembre de 1999, Goldberg y Bret Hart lucharon por el Campeonato Mundial de Peso Completo WCW en Starrcade. Durante el combate «The Hitman» recibió una patada a la cabeza por parte de su rival, que le causó una grave conmoción cerebral que marcaría el final de la carrera del canadiense. Más de dos décadas después, esta situación continúa dando que hablar, y Hart no se ha guardado nada cuando ha tenido que referirse a este incidente, criticando a Goldberg hasta el día de hoy y diciéndole que debería estar en el «Salón de la vergüenza», a pesar de que este último se ha disculpado en múltiples ocasiones por el golpe.

► Bret Hart continúa su resentimiento hacia Goldberg

Durante una larga entrevista con Johnny I Pro Show, Bret Hart repasó un listado de varios luchadores a los que le hubiera gustado enfrentarse, entre los cuales surgió el de Brock Lesnar; sin embargo, tampoco desaprovechó la oportunidad de «lanzar sus dardos» hacia Goldberg, a quien todavía acusa por terminar su carrera con una patada en Starrcade 1999.

«Me hubiera gustado luchar contra Brock Lesnar. Siempre he entendido que Brock Lesnar… escuché que deseaba haber luchado conmigo alguna vez. Siempre he escuchado de diferentes personas que Brock Lesnar es un profesional y es realmente bueno. No es como Goldberg. Él sabe de qué se trata la lucha libre y la hace bien. Algunos, como Goldberg, nunca lo entendieron».

Bret Hart en su momento confesó que, de no haber sido por esa lamentable lesión, hubiera seguido luchando en el ring por un buen tiempo, y a lo mejor, hubiera concretado algunas otras luchas de ensueño con luchadores como: Bryan Danielson, John Cena, CM Punk, Roman Reigns y Randy Orton.