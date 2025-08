Brendan Schaub ve a DDP buscando tres títulos

Dricus du Plessis defenderá su título de UFC por tercera vez consecutiva pronto cuando se enfrente a Khamzat Chimaev, y si supera esa prueba, podría haber cosas más importantes para él por delante.

El podcaster y exluchador Brendan Schaub opinó sobre el evento principal de UFC 319 del 16 de agosto en un episodio reciente del podcast JAXXON, exponiendo sus argumentos sobre por qué du Plessis podría convertirse en campeón en tres divisiones. El actual campeón de peso ligero, Ilia Topuria, se convirtió en un campeón absoluto tras renunciar al título de peso pluma y noquear a Charles Oliveira para ganar un cinturón vacante de 155 libras, que quedó vacante cuando Islam Makhachev subió a 170 libras para una futura pelea con Jack Della Maddalena .

Schaub cree que du Plessis no sólo podría subir a 205 libras para conseguir un segundo cinturón, sino que debería considerar saltar al peso completo después de eso para hacer historia en UFC.

Du Plessis sabe lo que es tener títulos en dos divisiones. Antes de firmar con la UFC, du Plessis ganó los títulos de peso mediano y wélter en KSW, aunque desde entonces ha declarado que nunca volverá a intentar bajar a 170 libras. Si derrota a Chimaev, no es descabellado que du Plessis intente conquistar dos categorías de peso más, sobre todo considerando que los pesos pesado y semipesado están actualmente en una mala racha.

Pero una victoria en el UFC 319 no es una garantía. Schaub argumentó que quien suponga que una victoria de Chimaev debe ser temprana y una de Du Plessis tardía podría estar equivocado.

“Lo primero que les dije a los chicos cuando veíamos entrenar a Khamzat, porque cuando analizo las peleas, les pregunto: ‘¿Qué tal su cardio? Me dijeron: ‘Amigo, no es un problema. Para nada’. Porque lo más importante para él antes de la pelea contra DDP es que DDP es un tipo grande y resistente, así que ¿Cómo estará Khamzat en el cuarto y quinto asalto? Me dijeron: ‘Confía en mí, no es un problema’”.

“DDP es enorme, resistente y poco convencional. Así que los apostadores dirán que si termina antes de dos asaltos, Khamzat será el ganador todo el día. Después de ver esto, yo extendería eso a los tres primeros asaltos. Cuatro y cinco es lo que quiero ver. Quiero ver a Khamzat en el cuarto y quinto asalto, y si Khamzat está arrasando —porque DDP va a ser difícil de vencer—, si Khamzat está en el cuarto y quinto asaltos y lo liquida, entonces tenemos uno. Tenemos uno de verdad”.