Brendan Schaub: «UFC debería haber despojado a Jon Jones del título»

Brendan Schaub cree que UFC no le está haciendo ningún favor a su división de peso completo. Schaub, un peso completo retirado de UFC convertido en comediante y analista de MMA, cree que Jon Jones debería haber sido despojado del cinturón de peso completo después de sufrir un desgarro en el músculo pectoral.

Una lesión que lo descartó de su defensa del título contra Stipe Miocic. Se suponía que Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) y Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) encabezarían UFC 295 en el Madison Square Garden de Nueva York el 11 de noviembre, una cartelera que celebra el 30º aniversario de UFC. aniversario.

“UFC perdió un poco el tren en esto al no despojarlo del cinturón. Cuando venció a Ciryl Gane, era el campeón de peso completo. Cuando tu campeón está fuera al menos un año por esta lesión, no debería haber una pelea por el título interino. Debería ser simplemente el cinturón vacante”.

Inmediatamente después de la retirada de Jones de UFC 295, la promoción reservó una pelea por el título interino entre Sergei Pavlovich y Tom Aspinall.

El director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo que Jones probablemente estaría fuera por ocho meses. Schaub cree que UFC está subestimando la gravedad de un picotazo desgarrado y espera que Jones esté fuera por mucho más tiempo, por lo que cree que Jones debería haber sido despojado.

«Jon Jones se desgarró el pectoral, y no me refiero a un desgarro leve. Dicen que se arrancó el musculo del hueso. Si sabes algo sobre estas lesiones, cosa que yo sé, he tenido problemas en los pectorales. He tenido muchos amigos que eran atletas profesionales que se han desgarrado el pectoral, y cuando se desprende completamente del hueso, este no es un tiempo de recuperación rápido.

“El UFC dijo un mínimo de ocho meses. Mínimo. Eso suponiendo que se someta a una cirugía, tienen que abrir y volver a unir ese músculo al hueso. Hay muchas cosas que intervienen en un pectoral desgarrado, así que supongo que probablemente estará fuera por un año. Jon Jones probablemente no esté peleando durante probablemente un año. No se está haciendo más joven”.