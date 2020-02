Brendan Schaub no es fanático de una posible pelea entre Jon Jones y Jan Blachowicz. Después de que Blachowicz noqueó a Corey Anderson en el evento principal de UFC Rio Rancho.

Brendan Schaub no desea ver pelea entre Jan Blachowicz y Jon Jones

Muchos asumieron que cimentó al Polo como el próximo contendiente. Pero, para Schaub, no le gusta la pelea ni un poco.

«No deseo ver a Jan Blachowicz contra Jon Jones. No tengo nada, no tengo nada. Eso no hace absolutamente nada por mí. Nada.»

Schaub cree que no mucha gente prestó atención a Blachowicz-Anderson de todos modos, así que si esa es la pelea, los fanáticos casuales no sabrán quién es el polaco. Entonces, el ex peso completo de UFC, espera que «Bones» finalmente pase al peso completo.

«Apuesto a que la audiencia en esa noche de pelea A no fue buena. B, supongo que viralmente porque Jon estaba allí, podría haber estado bien, pero no hay mucho que hacer allí, hombre. Jon, danos lo que queremos. Ve con el tipo pesado».

Al final, aunque Brendan Schaub no es fanático de Jon Jones vs. Jan Blachowicz, espera que la pelea se realice este verano y Bones defenderá su cinturón una vez más.

“Preferiría ver a Jan vs. Reyes para ver quién tiene la próxima oportunidad por el título. Jon no quiere eso «, él. dijo. «Te garantizo que es Jan vs. Jon el próximo verano. Jon lo vencerá y luego quién sabe. Simplemente no es divertido, ¿verdad? Simplemente no es emocionante. No es emocionante en absoluto«.

Aunque no le guste a Schaub aparentemente la pelea Blachowicz vs. Jones es la que UFC va a programar. Debido a que Blachowicz venció a Corey Anderson y esqa pelea fue promocionada como la cual el ganador recibiría la próxima oportunidad contra «Bones».