Dana White se burló de los aficionados a las peleas en su última conferencia de prensa de la UFC de 2024 al afirmar que hay algo en preparación para 2025 que hará que los aficionados pierdan la cabeza cuando se anuncie.

Tras el evento Fight Night celebrado en Tampa, el jefe de la UFC habló de cómo siempre se las arreglan para superar al año anterior después de ir a por todas. Sin desvelar nada, dijo que junto a las grandes peleas que ya se han anunciado para el calendario del próximo año, hay algo recién salido de la prensa que nadie podrá predecir con antelación.

«Preveo un montón de grandes peleas, tengo algo en preparación ahora mismo que os volverá locos [a los medios de comunicación]. Todos estaréis corriendo de un lado a otro. Tengo algo entre manos que nunca veréis venir para 2025. Empezó a gestarse anoche. Sí, tenemos cosas divertidas en camino».

En respuesta a los comentarios de White, el ex peleador de la UFC Brendan Schaub intentó especular sobre lo que podría ser este alucinante anuncio de pelea. El regreso del ex campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov provocaría ese tipo de reacción en opinión de Schaub, pero también sabe que «The Eagle» ha dejado muy claro que no dará marcha atrás en su decisión de retirarse.

Un posible cambio importante en el panorama de las MMA que Schaub señaló es el estado actual de Francis Ngannou. El «Depredador» hizo recientemente su regreso a la jaula en su debut en la PFL en la Batalla de los Gigantes, donde detuvo a Renan Ferreira en el primer asalto.

Después de destrozar a su enemigo brasileño, había dos grandes preguntas en la mente de todos: ¿contra quién se enfrentará Ngannou la próxima vez y si sigue siendo el mejor peso pesado del planeta, teniendo en cuenta que nunca perdió el título de la UFC, que dejó vacante cuando abandonó la promoción?

Schaub cree que el regreso de Ngannou al octágono para enfrentarse a los dos titulares de la división, Jon Jones y Tom Aspinall, sería algo inesperado y pondría el listón muy alto para 2025.

«Hoy en día, con Internet, los rumores y las noticias falsas, es casi imposible cargarse a alguien. No importa lo que él [White] diga, cuando lo oí me dije: ‘¿Qué puede ser? La única cosa que me soplaría, como soplarme duro, como b *st duro, sería si es Francis. Le queda una pelea en el contrato PFL. Él va a terminar esa pelea con quién, Dios sabe qué pobre alma van a encontrar para ser noqueado por él.

«Y entonces, él será un agente libre. Si son como, ‘Tenemos Francis de nuevo en la mezcla. Francis va a pelear con el ganador, ganador garantizado, de Aspinall vs Jones.’ Eso me golpearía. Pero ahí es donde estoy. Eso es muy difícil de hacer. Fuera de eso, ¿qué otra cosa podría ser? »