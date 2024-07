Brendan Loughnane promete que McGregor quiere pelear de nuevo

Conor McGregor acaba de pasar tres años fuera de acción con el aniversario de su última pelea contra Dustin Poirier en julio de 2021 y todavía no hay información sobre cuándo podrá competir nuevamente.

Por supuesto, la superestrella irlandesa debía pelear contra Michael Chandler en UFC 303 en junio, pero abandonó la pelea después de revelar que sufrió una fractura en un dedo del pie durante un entrenamiento. McGregor declaró más tarde que, a diferencia de su pasado, cuando peleó con lesiones similares, se negó a correr el riesgo de rendir a menos del 100 por ciento en su primera pelea después de sufrir una horrible fractura de pierna en ese enfrentamiento contra Poirier.

Como el tiempo sigue corriendo, la ausencia continua de McGregor ha generado mucho escepticismo sobre si volverá a pelear o no. El ex campeón de la PFL Brendan Loughnane , quien pasó varias semanas entrenando con McGregor el año pasado, promete que no hay dudas de que la superestrella irlandesa eventualmente hará su regreso.

“Por supuesto que quiere pelear. A Conor no le importa el dinero. Conor es un luchador empedernido. Conor solo quiere pelear. Estuve en la sala de entrenamiento con él, de cuatro a seis semanas, lo que sea, entrenando todos los días. Peleando entre sí. Este tipo tiene hambre de pelear”.

“No tiene por qué hacer esto ahora. Está cerca de convertirse en multimillonario. Lo hace por amor al deporte. El tipo lo ama por completo. Es un artista marcial. Se despierta todos los días y eso es lo que enciende el fuego dentro de personas como él y como yo”.

En cuanto a retirarse de su pelea en junio debido a una fractura en el dedo meñique del pie, McGregor ha enfrentado muchas críticas por retirarse en lugar de luchar a pesar de la lesión.

Loughnane no podría estar más en desacuerdo, especialmente dada la larga historia de McGregor en la UFC, donde ha tomado más de unas pocas peleas cuando estaba golpeado, magullado o lidiando con algún tipo de lesión que fácilmente podría haber llevado a su eliminación de una cartelera.

En realidad, dar un paso atrás y darse cuenta de que no debería pelear comprometido después de tres años alejado del deporte demuestra que McGregor está encarando su regreso de la manera correcta.

“El hecho de que se lesionara y se retirara me demuestra que está en un buen lugar. Porque es como pasar por estas peleas lesionado, lo ha hecho antes, está bien documentado que lo ha hecho muchas veces antes. Hazlo cuando estés sano. Hay mucho en juego ahora. Hazlo mientras estés sano. Deja que se cure.