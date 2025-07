El peso mediano de la UFC, Brendan Allen, habló sobre la intensidad con la que Dustin Poirier lo golpeó cuando entrenaban juntos.

El sábado por la noche, Dustin Poirier se retirará oficialmente de las artes marciales mixtas profesionales. Lo hará tras participar en una trilogía contra Max Holloway, donde ambos compiten por el título de las Artes Marciales Mixtas (BMF) en el evento principal de UFC 318.

Independientemente de si gana o pierde, es seguro decir que «El Diamante» recibirá una ovación increíble desde su estado natal, Luisiana. En una entrevista reciente, Brendan Allen, quien también competirá en la cartelera de UFC 318, habló sobre su experiencia de entrenamiento con Dustin Poirier hace muchos años.

«Estaba entrenando, intentando verlos entrenar porque estaban teniendo una sesión de sparring brutal. Entonces fueron golpes en vivo, empezando desde la guardia contra la pared, y tío, dijeron «¡Vamos!», y me golpeó muy fuerte. Era como un ejercicio en vivo, pero empiezas en guardia y me golpeó muy fuerte. Pensé: «¡Joder, tío! Solo soy un niño. Ya no somos pequeños. Esa m*erda no va a volver a pasar».

«Aprendes rapidísimo«, dijo Allen. «Así fue toda mi crianza al principio, probando con chicos de 25, 26, 27 [años] y yo de 14, 15, 16. Es muy diferente a lo de ahora, te lo aseguro. Es muy diferente».

«Al final, dejando todo de lado, estoy súper feliz por él y su familia«, dijo Allen. Se ha ganado todo lo que tiene ahora mismo. Muchos peleadores matarían por tenerlo, y él lo ha logrado. Pase lo que pase, este hombre se ha forjado una gran vida dándole puñetazos en la cara. No se puede pedir más.