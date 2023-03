Brendan Allen ocupa lugar de Till en el ranking

Brendan Allen ahora tiene un número junto a su nombre gracias a una actuación impresionante en UFC Vegas 70 el sábado por la noche.

Allen se encontró en un evento principal improvisado después de que el cabeza de cartel originalmente programado para la noche, Ryan Spann vs. Nikita Krylov , fuera cancelado en el último minuto debido a una enfermedad sufrida por Krylov. ‘All In’ aprovechó al máximo su sorpresa al ofrecer una actuación fantástica y anotar una sumisión en la tercera ronda contra Andre Muniz.

Con su victoria, Brendan Allen pasó al puesto No. 12 en la clasificación, mientras que Muniz cayó dos lugares del No. 11 al No. 13. Quizás la mayor víctima del cambio en la clasificación sea Darren Till , quien se encontró fuera del top 15 en total. La omisión de Till en las clasificaciones no es tan sorprendente considerando las dificultades que ha enfrentado para entrar en la columna de victorias en los últimos años. ‘The Gorilla’ ha perdido cinco de sus últimos seis, el más reciente fue una derrota por sumisión en el tercer asalto ante Dricus Du Plessis en diciembre.

La victoria de Brendan Allen sobre Muniz extendió su racha de victorias a cuatro. Ahora clasificado entre los 15 primeros, es probable que Allen vea un aumento significativo en la competencia en el futuro.

Brendan Allen no fue el único peleador que irrumpió en la clasificación de UFC Vegas 70. Después de casi cuatro años fuera del octágono, Tatiana Suárez hizo su regreso triunfal el sábado por la noche. Eliminando de inmediato cualquier preocupación por el óxido de la jaula.

Suárez realizó una actuación magistral al someter a Montana Del La Rosa en el segundo asalto de su pelea principal. Con la victoria, la nativa de Covina, Cali, pasó a 9-0 y se implantó tanto en el ranking de peso paja como en el de mujeres libra por libra.