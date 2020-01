En las últimas horas, una loca noticia ha sacudido a la WWE. Stephanie McMahon, Triple H y el talentoso Bray Wyatt estuvieron presentes en un reciente show del rey del ilusionismo moderno tras David Copperfield, el estadounidense Criss Angel.

Criss Angle es un gran fanático de la WWE y en el pasado ha colaborado con la empresa, siendo Gerente General invitado de Monday Night Raw por allá en 2010 e incluso se decía que estaría en una historia con Brock Lesnar en 2012, pero nunca ocurrió.

Recordemos cuando en ese show de 2010 le quitó su hermosa voz a Jillian Hall e hizo algo con Santino Marella:

En el más reciente show de Angel en Las Vegas, las 3 Superestrellas de la WWE pasaron un agradable momento:

Thank you @CrissAngel! #CrissAngel #Mindfreak @PHVegas was INCREDIBLE!!!! Next time you have to levitate me!!! @WWE is proud to have played a very small roll in your incredible career! I wonder what else we could do together? 🤔 https://t.co/LoeifuLieR

— Stephanie McMahon (@StephMcMahon) January 6, 2020