A simple vista parece que no existe ninguna relación entre Bray Wyatt y Psycho Sid. Ambos pertenecen a épocas diferentes de la lucha libre y por supuesto nunca tuvieron la ocasión de verse las caras en un encordado, ni siquiera de compartir vestidor en WWE. Pero sí que se conocen. Recordemos que el primero es un luchador de tercera generación: nieto de Blackjack Mulligan e hijo de Mike Rotunda. Al igual que su hermano, Bo Dallas.

► Bray Wyatt y Psycho Sid, una curiosa historia

Por lo tanto, la primera visita de quien controla, o quien es controlado, mejor dicho, por The Fiend no fue cuando firmó su contrato para ser una Superestrella. Ni mucho menos. En realidad, fue muchos años atrás, cuando era un niño. No hablamos de dicha ocasión en concreto, pero sí de una en la que todavía lo era, en la que era un pequeño amante del imperio McMahon soñando, más que seguro, que seguir los pasos de su abuelo y papá.

Una ocasión en la que se encontró con el ex luchador... Vamos a decirlo de esa manera. En recientes publicaciones en Twitter, Wyatt contó esta historia:

Part 1 True Story:

When I was a kid I was playing in a WCW locker room somewhere with a brand new Rocketeer toy. Psycho Sid Vicious thought I was being too loud and I was annoying him. So I shot him the bird, like a man. And he promptly destroyed my Rocketeer toy. pic.twitter.com/xvhppNjW6T — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) June 1, 2020

"Historia real, parte uno. Cuando era un niño jugando en el vestidor de WCW en algún lugar con un nuevo juguete de Rocketeer, Psycho Sid Vicious pensó que estaba haciendo demasiado ruido y que lo estaba molestando. Entonces le lancé el pájaro, como un hombre. Y él destruyó mi juguete".

Part 2 True Story:

Today nearly 30 years later my great friend @bakingjason bought me a new Rocketeer toy and restored my faith in humanity. And guess what Sid, I’m the man now and you..... still suck! pic.twitter.com/vxnIY8c6kh — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) June 1, 2020

"Historia real, parte dos. Han pasado cerca de 30 años desde entonces y mi gran amigo Jason Baker me regaló un nuevo juguete de Rocketeer y me hizo recuperar la fe en la humanidad. ¿Y sabes qué Sid? Ahora yo soy el hombre... ¡Y tú todavía apestas!".

So Dear Psycho Sid Vicious, pic.twitter.com/kI0ghKSyLy — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) June 1, 2020