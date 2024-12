Bray Wyatt y Bo Dallas tenían planes con Karrion Kross

Hace unos días, nos hacíamos eco de la opinión de Kevin Nash sobre que Karrion Kross está listo para ser estelar en WWE: «Por supuesto que está preparado. Ha habido un par de ocasiones en las que yo mismo pensaba que iban a hacer algo con él pero no fue así«. Entonces, señalábamos también que el miembro del Salón de la Fama no es el único que quiere más para el integrante de The Final Testament. Por ejemplo, no hace muho Bobby Lashley comentaba: «Tiene todo lo que se necesita. Puede ser una fuerza y creo que debería ser utilizado mucho más de lo que lo están utilizando en este momento. Es ese antagonista que puedes poner contra Cody o Gunther. Puedes ponerle el título en la cima. Tiene muchas cosas excelentes. Creo que debería ir por su cuenta«.

► Ellos también veían algo en él

Y la lista de luchadores de WWE que ven en Karrion Kross más de lo que parece hacerlo la compañía sigue. En esta ocasión, descubrimos que los hermanos Bray Wyatt y Bo Dallas tenían planes de trabajar con él. El alter ego de Uncle Howdy, líder de la facción The Wyatt Sicks, lo cuenta en una reciente entrevista con Dead Meat.

“Sí, es genial. Con Kross, cuando Windham y yo empezamos a hacer esto, cuando solo éramos Bray y Howdy antes de que pasara cualquier cosa… Al ir a las grabaciones de televisión, tuvimos muchas conversaciones con Kross y teníamos planes con él, además de muchas ideas para el futuro antes de que todo eso ocurriera. Tener una segunda oportunidad de trabajar con él, sabiendo que tiene una mentalidad como la nuestra y le apasionan muchas de las cosas que nos apasionan, es increíble. Cada día en el trabajo es simplemente un gran día.”

Dallas también explica que todas las ideas de los Sicks son origenes de Wyatt:

“Cada una de nuestras ideas hasta este punto ha estado conectada con una de las ideas originales de Windham. Todos esos personajes salieron de la mente de Windham. Estuvo obsesionado con esa máscara durante años y tenía todas estas ideas que eventualmente iba a incorporar».

