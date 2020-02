Como el personaje de The Fiend, Bray Wyatt había derrotado categóricamente a Finn Balor, Seth Rollins y Daniel Bryan. Además, también se hizo cargo de varias leyendas de la WWE como Kane, Jerry Lawler y Mick Foley, así como a provocar un combate con Hulk Hogan en una reciente interacción, antes de perder ante Goldberg.

Sin embargo, nada de aquello sirvió, ya que en el evento estelar de Super Showdown 2020 de este jueves, perdió contra Goldberg en apenas 2 minutos y unos cuantos segundos más. Fue una derrota que, a todas luces, dejó mal parado al personaje de Wyatt que había sido construido a base de paciencia, y eso disgustó a un sector del Universo WWE.

Después de su primera derrota como The Fiend, que también le costó perder el Campeonato Universal WWE, Bray Wyatt rompió el silencio y ha enviado un mensaje conmovedor a través de su cuenta de Twitter, afirmando que, sin importar cuán brillante sea un lado, la oscuridad siempre es inevitable.

Life is a circle. No matter what beast you make of yourself or how bright one side is, inevitably the dark side comes again. But the beauty of the circle is, round we go.

