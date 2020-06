Bray Wyatt reprende a los Young Bucks: "¡Es mi personaje!"

Por qué Bray Wyatt reprende a los Young Bucks se estarán preguntando tanto fanáticos de WWE como fanáticos de AEW, pues ambos luchadores no han tenido nunca nada que ver más allá de que comparten negocio. Pero nunca han compartido empresa ni encordado. Mientras que el primero es puro producto del imperio de Vince McMahon, el segundo, ahora triunfando en la compañía de Tony Khan, se ha pasado la vida podría decirse que en todo el mundo menos en el mismo. Aún así, eso es lo que ha ocurrido recientemente en Twitter entre los dos a raíz de una publicación de los hermanos

► Bray Wyatt reprende a los Young Bucks

Todo ha tenido que ver con el lanzamiento de nueva mercancía de los Bucks, en concreto, de una nueva camiseta. En realidad es un producto que no llamaría demasiado la atención de nadie, que no tiene nada que pueda hacerlo, que sea más extraño de lo habitual, pero el dueño de The Fiend se ha sorprendido. Y no solo lo ha hecho sino que quiso reprender a sus compañeros de industria con esta respuesta a su anuncio:

Hey! Praying hands is my gimmick pic.twitter.com/c4QYmiXiu0 — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) June 24, 2020

— No sólo somos cristianos. Somos cristianos AF. Ahora disponible. — ¡Oigan! Las manos rezando son mi personaje.

Por ahora, Matt Jackson no ha contestado a la publicación de la Superestrella. Como tampoco lo ha hecho Nick Jackson. Pero probablemente no les importe demasiado. Además que tampoco los reprende en serio sino que simplemente es una broma. Y no es la primera que Wyatt ha hecho en relación a All Elite Wrestling. Por otro lado, cabe mencionarse que el título del último episodio de Being the Elite es también "Christian AF".