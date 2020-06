Ser una Superestrella de WWE implica aprovechar las oportunidades para construirse una marca que permita obtener oportunidades una vez que los rings queden atrás. Uno de los caminos posibles es el de ser actor, pues después de todo ya hay experiencia para hablar y desempeñarse frente a un público y frente a una cámara.

Bray Wyatt es, en este aspecto, uno de los mejores nombres que alguna vez haya tenido WWE en su lista de grandes oradores. Esto generalmente hace que las Superestrellas top de la empresa quieren ir al mundo del cine, y de momento, solo tres han tenido éxito como protagonistas de cintas independientes de WWE en Hollywood, siendo estos The Rock, John Cena y Batista.

¿Será Bray Wyatt el próximo hombre en el mundo del cine? No sería descabellado, aunque tal vez sí sea descabellado el personaje que quiere interpretar.

