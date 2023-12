Entre lesiones, problemas de adicciones e ideas creativas, Jeff Hardy no pudo estar demasiado al lado de Matt Hardy durante la última etapa de ambos en la WWE. En cambio, el mayor de los hermanos sí pasó mucho tiempo con Bray Wyatt. Inicialmente (siempre, en realidad) era un equipo sacado de la nada pero acabaron siendo conocidos como The Deleters of Worlds y ganando el Campeonato de Parejas Raw, el cual tuvieron durante 79 días. Un año después, The Hardy Boyz se despedirían uniéndose una vez más y llegando a ser Campeones de Parejas SmackDown.

► Idea para Bray Wyatt y The Hardys

Ahora continuamos con los tres luchadores pues Matt da a conocer en The Extreme Life of Matt Hardy que WWE propuso la idea de que formaran una facción, esto con el objetivo de que renovara su contrato, lo cual no hizo y finalmente se fue a AEW, donde sigue trabajando en la actualidad, como también lo hace The Charismatic Enigma.

«Dijeron, ‘Si decides regresar, tenemos a Windham haciendo este Firefly Fun House donde es un personaje cómico, y luego se convierte en The Fiend. ¿Qué tal si hacemos algo donde te ponemos con él, con tu gimmick de Broken, y con Jeff, podemos hacer que él haga a Willow the Wisp, y ustedes pueden ser una pequeña facción?’«

«Y eso fue muy atractivo. Pero era una de esas cosas donde era como, ‘Solo iremos en esa dirección si renuevas’. Y llegó un momento en el que [yo] pensé que estaban usando esto como un gancho, y ya sabía cómo me ve Vince… así que decidí probar algo diferente y unirme a AEW.»

Con todo el talento, creatividad y carisma involucrado hubiera sido realmente interesante ver cómo los tres hubieran trabajado juntos. Por otro lado, en estos momentos, The Hardys se encuentran frustrados con su situación en la compañía All Elite. No han dicho nada parecido pero, ¿y si aquella no fue su última vez en WWE?