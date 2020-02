El WWE Super ShowDown de Arabia Saudita será un especial de transición camino de Elimination Chamber 2020. El nuevo PPV de WWE, el segundo en este año, va a celebrarse el 8 de marzo en el Wells Fargo Center de Filadelfia, Pensilvania. Obviamente, todavía no se sabe qué combates formarán el cartel dado que antes veremos lo que ocurre en tierras saudíes. Pero es de suponer que el Campeonato Universal tendrá un hueco, ya sea en un mano a mano o incluso dentro de la Cámara de la Eliminación.

Este viernes, en SmackDown, va a lanzarse un nuevo episodio de la Firefly Fun House, en el que quizá Bray Wyatt adelante a quien quiere enfrentarse. Todos podemos pensar en alguns nombres que podrían situarse como retadores al título (Daniel Bryan, de nuevo; Kane, Roman Reigns, aunque este más bien lo será en WrestleMania 36). Así como en otros que podemos descartar, como Sting. Esto a pesar de que se rumora que el miembro del Salón de la Fama de WWE estará en este nuevo evento.

Así que quizá no lo descartemos tan pronto. Sobre todo porque el mismo Wyatt quiere enfrentarlo. Aunque tiene una condición. Una condición que no se daría hasta el año que viene. Veamos qué ha dicho el campeón.

If my beloved @Raiders make The Super Bowl next year I’ll fight Sting at halftime in a chainsaw death match. As long as he’s available.

And I put that on Jon Gruden!

I hope you’re happy AB👿

— Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) February 3, 2020