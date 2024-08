«The Monster of All Monsters» Braun Strowman expresa su terror, pero también expectación, e incluso alegría, con The Wyatt Sicks, la facción de Uncle Howdy en WWE. Él mismo fue presentado al mundo de la lucha libre en 2015 como integrante de The Wyatt Family. Por ello parece claro que más pronto o más tarde se relacionará con quienes están continuando con el legado de Bray Wyatt.

► Braun Strowman y The Wyatt Sicks

“Ellos son jodidamente aterradores. No hay otra forma de decirlo. Lo he dicho un par de veces en entrevistas, estoy intentando mantenerme lo más alejado posible en este momento porque esa parte de mí, trabajo muy duro para mantenerla encerrada. Hay un monstruo en lugar de este monstruo y siento que sacude su jaula porque hay algo en ellos que me hace querer ser atraído, estoy luchando contra eso.

“No quiero ir allí, no quiero dejarlo salir de nuevo. Si son capaces de sacarlo de mí, temo por mí mismo, temo por todo lo que me rodea. No soy una buena persona cuando sale y soy muy bueno haciendo cosas malas a la gente.”

“Estoy tan feliz por Taylor y por él al poder continuar el legado de Windham y tener su oportunidad de brillar. Él nunca, fuera de NXT, ha tenido la oportunidad de mostrarle al mundo lo talentoso que es. Lo he dicho una y otra vez, Taylor es tan talentoso o más talentoso que Windham. Simplemente nunca ha tenido la oportunidad de demostrarlo y creo que la gente está empezando a darse cuenta de ello.

“Es realmente genial lo que están haciendo, es muy intrigante todo esto, te tienen al borde del asiento esperando lo que sigue porque están haciendo un gran trabajo con la presentación de todo esto. Viéndolo como un fan, me hace querer más, quiero más porque es adictivo. Es cafeína, es esa droga, necesito más de esto, tengo que ver hacia dónde va esto», expresa Braun en The Ringer Wrestling Show.

¿Qué opinas del presente en WWE de The Wyatt Sicks? ¿Y de Braun Strowman?

