Braun Strowman y su presente tras salir de WWE

Braun Strowman fue despedido de la WWE a inicios de este mes de mayo junto a otras 15 estrellas, y no ha luchado desde entonces. Recordemos que esta fue la segunda vez que ve la puerta de salida de la compañía ya que también había salido en tiempos de pandemia, poco después de convertirse en Campeón Universal. No obstante, en su última etapa no logró causar el mismo impacto de ser un monstruo dominante como al inicio de su carrera.

► Braun Strowman agradece por su tiempo en la WWE

Durante una aparición reciente en el «Battleground Podcast», Braun Strowman se mostró agradecido por su tiempo en la WWE, valorando el hecho de que su carrera profesional en la lucha libre le dio varias oportunidades fuera del ring, como por ejemplo, la gastronomía, donde incluso posee un programa de televisión

«He tenido tiempo para detenerme y, proverbialmente, oler las rosas y comprender lo increíble que fue mi carrera, mi tiempo en la WWE, lo que me ha permitido, lo que me ha enseñado y las herramientas que me ha dado para tener éxito fuera de la lucha libre.»

«Ahora me estoy adentrando en el mundo de la gastronomía con mi programa de televisión, ‘Everything on the Menu’. Tengo algunas oportunidades cinematográficas el año que viene. Algunos programas de televisión más en conversaciones. Ahora es una gran aventura en el mercado del tequila… al final, soy un gigante de 13 años en el cuerpo de un hombre de 40 con un par de dólares que probablemente no debería tener.»