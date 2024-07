El pasado lunes en Raw, el gigante Braun Strowman no pudo quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo a Damian Priest, quien lo venció limpiamente, sorprendiendo a los aficionados, pues en otras épocas, Strowman sería imparable.

Sin embargo, el luchador, que viene de estar un año fuera del ring por una cirugía de fusión en el cuello, habló recientemente con WWE – Die Woche en Instagram, la cuenta oficial de WWE en Alemania, y allí explicó el motivo por el cual perdió, acusando que su rodilla está un poco lastimada. Estas fueron sus palabras:

► Braun Strowman explica su caída ante Damian Priest

«Tengo la rodilla un poco golpeada. Tengo una cita con el médico esta semana para que la revisen. Me ha estado molestando un poco. Si te has dado cuenta, he estado un poco fuera de ritmo estas últimas semanas.

Ha habido un pequeño problema ahí dentro. Cuando me atrapó en la parte superior de esa barricada, sentí que algo se movió en mi rótula, así que tenía un moretón en la rodilla al final del combate y cosas así. No lo estoy usando como excusa ni nada por el estilo, pero definitivamente no me ayudó a no ser derrotado».

Braun Strowman