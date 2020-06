Braun Strowman ganó el Campeonato Universal WWE en WrestleMania 36 ante Goldberg. Luego tuvo su primera defensa titular contra Bray Wyatt en Money In The Bank, del cual salió victorioso, aunque el personaje de The Fiend estuvo ausente. Ahora, el Monstruo entre hombres se enfoca en su siguiente objetivo: enfrentarse a The Miz y John Morrison en una lucha en desventaja en Backlash este 14 de junio.

► Braun Strowman vs The Fiend, antes de SummerSlam

Luego de su derrota en Money in the Bank, Bray Wyatt ha estado ausente de la televisión en las últimas semanas. JoJo Offerman dio a luz al segundo hijo de la pareja y Wyatt se ha tomado un tiempo para compartir junto a su nuevo retoño. Eventualmente, veremos a Bray Wyatt de vuelta para atormentar a sus oponentes como The Fiend.

Ahora, Ringside News ha conocido e informado de que el plan de WWE es organizar un encuentro entre Braun Strowman vs The Fiend antes del SummerSlam.

"Dado que Monster vs Fiend parece un enfrentamiento de PPV, Extreme Rules 2020 es la única opción entre Backlash y el evento más grande del verano."

WWE aún no ha confirmado los detalles de Extreme Rules 2020. El evento estaba programado para el 19 de julio en el SAP Centre en San José, California. Dada la situación de las restricciones que aún existen debido a la pandemia del COVID-19, y teniendo en cuenta que SummerSlam 2020 será cambiada de sede, el siguiente PPV aún podría ser el 19 de julio, pero seguramente no será en la sede original.

De confirmarse el duelo entre Braun Strowman vs The Fiend para Extreme Rules, es de esperarse de que Bray Wyatt regrese pronto a las pantallas y se empiece a gestar esta interesante rivalidad. Sin embargo, no está claro lo que WWE tendrá reservado para SummerSlam, pero se espera que sea algo más grande todavía.