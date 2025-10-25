Braun Strowman: «Tengo un don: hacer sonreír»

La ex–Superestrella WWE Braun Strowman habla de la familia de Bray Wyatt, de su vida siendo Adam Scherr, si se considera un luchador semi-retirado y más.

► En palabras de Adam Scherr

Sobre su barba

“El secreto es simple: no la toques. La cepillo como una vez al mes. Ayer justo me la recortaron un poco. Estaba aquí sentado pensando: ‘no quiero sonar como un fan de mí mismo, pero maldita sea, me veo bien ahora mismo’.”

Cómo nació el concepto de su programa Everything on the Menu

“En 2023 tuve una lesión muy fea en el cuello en una lucha con Otis. Mi cabeza se fue hacia atrás, me pinché la médula, y mis dos brazos quedaron sin fuerza por unos tres segundos en pleno combate. Me lastimé entre las vértebras C4 y C5, y tuve que hacerme una fusión cervical. Me pusieron cuatro tornillos y una placa metálica para evitar que mi cabeza se cayera… o que terminara pareciendo una figura de bobblehead. Durante la recuperación empecé a pensar: ‘¿Voy a poder volver a luchar? ¿Voy a tener una vida normal? ¿Qué va a ser de mí ahora?’ Pasé por un proceso mental muy difícil. Pero llegué a la conclusión de que, aunque físicamente no pudiera seguir haciendo lo que amo, tengo un don: algo dentro de mí que hace sonreír a la gente. Así que pensé: ¿cómo puedo seguir haciendo eso?

Un día estaba hablando con mi agente Nick y mi amigo Kevin, que es el productor del programa. Estábamos lanzando ideas de qué podía hacer si ya no podía ser tan físico. Empezaron a bromear conmigo porque, cuando salgo a comer, suelo pedir dos o tres platos principales. Bueno, uno porque tengo hambre —peso 350 libras de acero retorcido y encanto sexual (sin presumir)—, y el otro porque gracias a mis viajes por el mundo con WWE he probado muchas cocinas distintas. Aprendí a amar la comida, los sabores y las culturas culinarias. Así que muchas veces no es por hambre… es porque no puedo decidir qué quiero comer. De ahí nació la idea: pedir todo el menú. Esa es la esencia del show.”

Embed from Getty Images

Mostrar otro lado de sí mismo fuera del ring

“Todo el mundo conoce a Braun Strowman, el personaje que interpreté por una cuarta parte de mi vida en WWE.

Pero esta es la primera vez que tengo una plataforma enorme para mostrar a Adam Scherr, el hombre detrás del monstruo.

Aunque el programa se llame Everything on the Menu with Braun Strowman, es completamente sin guion. Soy tan real y crudo como puedo ser. Es especial para mí porque, aunque abrazo el papel del ‘Monstruo entre hombres’, esta es una oportunidad para mostrar mi lado más compasivo. Braun siempre fue una versión exagerada de Adam, pero más simplificada. Siempre bromeaba que si WWE me hubiera dejado ser yo mismo, dominaría el mundo.

Pero todos jugamos un papel, y creo que hice un gran trabajo. Me gusta pensar que cambié lo que significa ser ‘el hombre grande’ en este negocio. Y ahora tengo otra oportunidad de seguir creciendo, de descubrir nuevas maneras de entretener a la gente, de romper estereotipos. Quiero demostrar que no soy solo el tipo enorme que dice ‘fee fi fo fum’. Claro, soy muy bueno en eso también, pero también soy una persona compasiva, articulada, amorosa, bastante inteligente (tal vez no la vaca más lista del establo, pero sí la más grande).

Además, después de tantos años con la agenda imparable de WWE, es lindo tener tiempo para vivir otras cosas. En el episodio que hicimos en Milwaukee pude incluir a mis primos y compartir pantalla con mi ahijada. Eso fue muy especial para mí. Me encanta conocer gente nueva, hacer amigos, viajar y comer. Al final, todos comemos. La comida une a las personas. Te sientas a la mesa, hablas de la vida, ríes, amas, disfrutas. Eso es lo que quiero compartir.

He sido muy bendecido. He tropezado y caído en oportunidades que me llevaron al éxito. Y quiero seguir haciendo eso: poner sonrisas en las caras de las personas, porque realmente lo disfruto y creo que soy bueno en ello.”

Embed from Getty Images

“Get These Hands”

“No eres el primer padre al que tengo que pedirle disculpas por eso. Todos los niños lo dicen ahora, está de moda o trending, como dicen (yo ya soy viejo y no entiendo esos términos). Pero es genial que se haya convertido en algo tan icónico, en una frase que se volvió parte de la cultura pop, incluso lideró las ventas de mercancía durante un año. Aún hoy la gente me grita eso por la calle.

Y ahora, después de tener tiempo para detenerme y oler las rosas, puedo apreciar lo increíble que ha sido mi carrera, todo lo que WWE me ha dado y lo que me ha permitido construir fuera del ring. Ahora, con mi programa, tengo oportunidades en películas, más proyectos de televisión, y hasta estoy metido en el mercado del tequila. Tengo mi propia marca de tequila orgánico, y acabamos de asociarnos con EDC Orlando. Me encantan los festivales de música. Cada vez que puedo quitarme la camisa, bailar dubstep y tomar tequila, lo voy a aprovechar.

Al final del día, soy un gigante de 13 años atrapado en el cuerpo de un hombre de 40… con algo de dinero que probablemente no debería tener.”

Embed from Getty Images

¿Semi-retirado del wrestling?

“Sí, me considero semi-retirado del wrestling a tiempo completo. Ahora mi enfoque está en el programa, la actuación y otros proyectos.

¿Volver al ring? Todo es posible. Solo hay que arreglar el tema del dinero, porque aprendí que si eres bueno en algo, no lo haces gratis. Extraño estar en el ring y en el vestuario. Hay otras partes del trabajo que no echo de menos: el estrés, los viajes sin parar. Ahora viajo mucho, pero por placer.

Durante los primeros cuatro años de mi carrera, luchaba viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Llegaba a casa los miércoles a las dos de la madrugada, lavaba la ropa y volvía a empacar para irme otra vez. Fue una bendición y una oportunidad increíble, pero también me perdí muchas cosas de la vida normal —si es que existe algo normal para alguien como yo—.

Así que ahora disfruto bajar el ritmo, reflexionar sobre mi carrera y recuperar tiempo con mi familia.

Tengo una ahijada de cinco años, los hijos de Windham (Bray Wyatt) también son mis ahijados. Estoy pasando más tiempo con ellos, con mis primos, cazando, reconectando con la naturaleza, volviendo a las cosas que amaba cuando era niño. La vida es un círculo completo.

Estuve con NASCAR el fin de semana pasado haciendo promoción para el programa, y habiendo crecido cerca de Mooresville, Carolina del Norte, donde el automovilismo está en el corazón, fue como cerrar un ciclo.

La vida es una bendición. Le agradezco al Señor todos los días por despertarme y darme estas oportunidades.

Solo quiero seguir haciéndolo sentir orgulloso, hacer sentir orgullosa a mi familia y a mis fans, seguir poniendo sonrisas en los rostros de la gente… y llenarme la boca de buena comida.”