Braun Strowman: "Stephanie McMahon y Triple H están orientando WWE más hacia los fans"

Horas atrás mi compañero de SUPERLUCHAS Ricardo Rendón se hizo eco de la más reciente entrevista de Braun Strowman, concedida a Toronto Sun, en pos de promocionar Elimination Chamber 2023, que tendrá lugar en dicha ciudad canadiense.

Allí, en uno de los primeros puntos, Strowman confesó querer conquistar los dos campeonatos que porta Roman Reigns.

«Mírame y mira a muchos de los muchachos con los que entro en el ring. No me gustaría tener que pelear conmigo. Cualquier oportunidad que tengo de salir y tener esa oportunidad de ganar, tener esa oportunidad por el título… Quiero decir, seamos realistas, ya es hora de que alguien le quite esas cosas de las manos a Roman Reigns. Es posible que el monstruo tenga que ser el tipo que lo haga.

«Cualquier oportunidad que se me dé con esta compañía para salir y representar, voy a tomar la vida por los cuernos y voy a luchar contra ese toro y hacer lo que sea necesario para continuar escribiendo los libros de historia como el mejor grandullón en hacer esto».