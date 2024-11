Braun Strowman regresó al ring luego de SmackDown

Durante el episodio de Monday Night RAW del 30 de septiembre, Braun Strowman luchó contra Bronson Reed en un combate Last Monster Standing. «The Monster of All Monsters» salió victorioso pero no tuvo mucho que celebrar debido a que sufrió un desgarro en la ingle, y ha estado en recuperación desde entonces, preparándose para su eventual regreso al ring.

► Braun Strowman se unió momentáneamente a LWO

Después de la conclusión de la edición del 15 de noviembre de Friday Night SmackDown, se llevó a cabo un combate no televisado en el que Rey Mysterio y Dragon Lee, miembros de LWO, se enfrentaron a Finn Balor y JD McDonagh por el Campeonato Mundial en parejas. El combate tomó un giro caótico cuando Carlito interfirió, lo que provocó que Braun Strowman hiciera su triunfal regreso y equiparara las cargas, obligando a que la lucha cambiara a una de tres contra tres.

Al final de este nuevo combate, Braun Strowman, Dragon Lee y Rey Mysterio consiguieron la victoria contra The Judgment Day. Sin embargo, fue Carlito el que recibió la cuenta de tres. Esto marcó el primer combate de Strowman desde aquel brutal encuentro contra Bronson Reed que produjo su lesión.

Habrá que ver qué tendrá planeado WWE para The Monster Among Monsters ahora que ha vuelto a la acción en el ring, luciendo bastante bien durante su último combate. Por como se han desarrollado las cosas, y con Bronson Reed enfrascado en una rivalidad con Seth Rollins, es posible que Strowman siga a la caza de los miembros de The Judgment Day, con quien también estaba teniendo una rivalidad antes de su lesión.